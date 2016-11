Réagissez

Une grande affluence à la 74e édition d’EICMA 2016

Le grand salon international de la moto (EICMA 2016), s’est déroulé entre le 10 et le 13 novembre dernier à RHO Feria Milano (Italie), avec plusieurs nouveautés dévoilées dans toutes les marques.

C’est l’une des plus importantes manifestations de deux roues en Europe où les constructeurs mondiaux se sont afflués pour présenter les derniers nés de leur machine. Du scooter T-Max de Yamaha, Vespa de Piaggio, la nouvelle BMW HP4 Race, le concept Honda CB 1100 TF, Kawazaki, Ducati Scrambler Cafe Racer 2017, en passant par Peugeot, KTM, Aprilia, Suzuki, Triumph, Piagio, les constructeurs mondiaux ont eu la joie d’exhiber leurs nouvelles machines. Yamaha a ouvert sa conférence de presse en dévoilant ses nouvelles machines qui ont défilé les unes les autres au cours d’un fantastique grand show : la R6, l’UR 450 F rally, le T7, le XSR 900 abarth, le X Max 300 et le New T Max SX. Dans le stand de Honda, la star est la CBR6 50F. La firme japonaise a présenté également deux concepts-bikes : la CB 1100 TR et une version retravaillée de la CRF1000 L’africa Twin.

Chez la firme autrichienne KTM, c’est le concept-bike 790 Duke qui a animé son son stand avec sa gamme complet de la 1290 Duke R avec ses versions 2017 avec ses différentes cylindrées.

Apprilia n’était pas venu les mains vides à Milan. La marque italienne a exposé dans son stand ses nouveaux roadsters Dorsoduro 900 et Shiver 900ainsi que la petite sportive Tuono 125. Pour la Ducati, tous les regards étaient incontestablement braqués sur la 1299 superleggara 215 ch. Mais pas seulement, la firme italienne a également exposé la Scrambler et le trail Multistrada 950. Chez Kawazaki, la grande attraction est laZ900.

Le constructeur japonais a exposé également lors de ce salon la Z 650 et la Versys-W300. Dans la catégorie scooter, Piaggio a dévoilé son concept Vispa électrique dont le lancement est prévu pour le premier trimestre 2017. Chez le Français Peugeot, celui-ci a renouvelé son scooter trois roues Metroplis 400 en le dotant d’un moteur euro 4 et dévoile sa Belville et 125 et 250 cm3. Le salon a également accueillie les fabricants d’équipements de sécurité, d’accessoires ainsi que de pièces de rechanges venus de toutes les contrés du monde pour faire part de leur des nouveautés de leur modèles et produits.