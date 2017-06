Pièces de rechange : Wagner QS à l’assaut du marché algérien

Réagissez

Le marché algérien de pièces détachées va s’enrichir d’une nouvelle marque de plaquettes de frein : Wagner QS.

C’est Federal-Mogul Motorparts, une division de Federal-Mogul LLC, qui a annoncé dans un communiqué le lancement des plaquettes de frein Wagner QS pour véhicules commerciaux. Selon le distributeur de cette marque, «la nouvelle gamme correspond aux attentes des ateliers de réparation et des opérateurs de flottes dans la région, qui cherchent des pièces de rechange à prix réduit sans compromettre la qualité ou la sécurité».

«Cette gamme fiable et abordable propose de nouvelles options en termes de plaquettes de frein pour véhicules commerciaux», a expliqué Tim Paustian, directeur régional des ventes MENA chez Federal-Mogul Motorparts. «En offrant des produits de qualité, nous permettons aux opérateurs d’augmenter la durée de vie de leurs véhicules et de créer des bénéfices économiques pour eux et pour les secteurs qu’ils servent», a-t-il rassuré. Les nouvelles plaquettes de frein conviennent à 90% de la gamme des véhicules dans le monde, avec plus de 3,500 applications pour camions et remorques, référencées sous 23 catégories uniquement, selon la même source.

Des accessoires importants pour la sécurité sont inclus avec chaque set de plaquettes de frein. Une gamme complète d’indicateurs d’usure est de même disponible en complément. L’ensemble de la gamme est disponible depuis mars 2017. Un conditionnement nouveau utilisant une boîte plate a été adopté afin de distinguer les produits Wagner QS, répondant aux besoins du marché. «Federal-Mogul Motorparts propose aux opérateurs de flottes des pièces de rechange de qualité. Elles peuvent augmenter le cycle de vie du véhicule et réduire les coûts opérationnels tout en respectant des normes strictes de sécurité», a conclu Paustian.