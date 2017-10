Pièce de rechange : Garantie et performances du véhicule préservées

Réagissez

La contrefaçon touche tous les types de pièces détachées ou équipements de l’automobile, qui ne respectent pas les cahiers des charges des constructeurs. Si elles sont certes vendues à des petits prix, ces pièces peuvent en effet mettre en danger les automobilistes.

«Phares éblouissants, pare-chocs moins résistants, pièces de carrosserie prématurément oxydées, soudures mal réparties, filtres inefficaces, plaquettes moins performantes, les pièces de contrefaçon, inadaptées à la rigueur de qualité du groupe Renault, engendrent des risques majeures en termes de sécurité au volant », met en garde le directeur après-vente de Renault Algérie, lors d’une virée au magasin de pièces détachées d’origine de la marque au losange.

C’est pourquoi, Renault invite les propriétaires des véhicules Renault et Dacia à l’utilisation de ses pièces de rechange, pour lesquelles «le client a la garantie que les performances du véhicule sont préservées et identiques aux performances d’origine, surtout en matière de sécurité». Le groupe Renault souligne que pour garantir un niveau de performance constant, les pièces de rechange Renault et Dacia, disponibles auprès de l’ensemble des distributeurs agréés du groupe Renault en Algérie, «respectent rigoureusement le cahier des charges initial du véhicule».

En outre, pour assurer la continuité de leur disponibilité, il propose des pièces de rechange d’origine jusqu’à 10 ans, à compter de la fabrication du dernier véhicule sur lequel elles sont montées. La marque au losange fait bénéficier aux clients effectuant la maintenance et les travaux de réparation de leurs véhicules au sein de ses ateliers du premier réseau d’experts mécanique et carrosserie, de la pièce de rechange d’origine ainsi que de la garantie d’une année de la pièce et de la main-d’œuvre.

«Les ateliers Renault, présents à travers tout le territoire algérien, offrent un service aux normes internationales de qualité du groupe Renault et ses experts en mécanique et en carrosserie sont formés aux plus hauts standards de la marque, au sein de Renault Algérie Académie, le premier centre de formation aux métiers de l’automobile agréé par l’Etat», souligne Renault Algérie.