Peugeot Scooters en force au Salon

Peugeot Scooters marquera sa présence à la première édition du Salon des 2 roues en proposant une large gamme de scooters et de cycles de différents types.

Peugeot Scooters saisira l’opportunité d’une telle visibilité pour annoncer le retour du Tweet, restylé, avec une nouvelle face avant équipée de LED et ses 2 motorisations 125 cc et 150 cc Injection. Equipé d’un vrai système de freinage ABS répondant aux normes internationales, ce scooter répond au cahier des charges algérien de la corporation et homologué par un organisme européen spécialisé, précise Peugeot Scooters dans un communiqué.

Le Tweet sera, quant à lui, disponible dans tout le réseau Peugeot Scooters dès le mois de juin 2017. Peugeot Scooters profite de cette occasion pour étaler toute sa gamme de casques Shiro. Cette marque européenne et homologuée sera proposée par Peugeot Scooters à un tarif très attractif : à partir de 6000 DZD TTC.

Peugeot Scooters prévoit également sur son stand d’«exceptionnelles remises» sur l’ensemble de la gamme des scooters garantis 2 ans, en kilométrage illimité. Les clients de la marque auront également à bénéficier des réductions de 15 000 DZD sur les finitions KSB 80 cc, 25 000 DZD TTC sur le Vivacity 50 cc et 35 000 DZD TTC sur les Speedfight 450 cc et Streetzone 50 cc. Et, cerise sur le gâteau, tout scooter livré sera accompagné d’un casque Shiro offert !

De nouveaux modèles pour septembre

Egalement sur le stand de Peugeot, la plus homogène et la plus complète des gammes du marché : la gamme Peugeot Cycles. «Un vélo pour tous !», c’est l’engagement de la gamme en Algérie, qui propose des vélos juniors, des VTT et toute une gamme de cycles urbains. Un tarif très attractif a été étudié à partir de 25 000 DZD TTC ! Peugeot Scooters annonce d’ores et déjà pour le mois de septembre 2017 les lancements du nouveau Belville 200 cc ABS, du Citystar 200 cc ABS et du Metropolis 400 cc ABS, restylé.