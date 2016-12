Réagissez

Peugeot Algérie a lancé, depuis hier, au profit de ses clients, un nouveau service novateur qui facilitera la prise de rendez-vous en ligne dans les ateliers de sa marque à travers le territoire national.

«Chaque client Peugeot pourra prendre un rendez-vous chez l’agent de son choix, à l’heure qui lui convient, pour l’entretien de son véhicule, 24 h/24h, directement sur internet depuis un smartphone, tablette ou PC en cliquant sur les liens : http://rendezvousenligne.peugeot.dz/ou sur le lien ‘‘prise de rendez-vous en ligne’’ sur le site www.Peugeot.dz», explique Peugeot Algérie dans un communiqué. Ainsi, ce nouveau service permettra d’éviter aux clients de Peugeot les longues attentes à la réception des agents de la marque au lion. «Vous vous présentez chez votre agent au jour et à l’heure convenus et vous êtes directement pris en charge par votre conseiller accueil service», rassure la même source.

Peugeot poursuit ainsi son offensive, en offrant à ses clients le meilleur accueil et le meilleur service dans tous les ateliers de son réseau aux quatre coins de l’Algérie.