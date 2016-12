Réagissez

Peugeot Algérie informe les clients de la marque du lancement d’un «Bilan hiver gratuit», qui leur est proposé sur l’ensemble de ses ateliers du réseau national, afin de mieux affronter l’hiver.

La marque au lion précise, dans un communiqué, que ce bilan hiver, lancé à partir du 7 décembre jusqu’à la fin du mois, «comprend plus de 23 points de contrôle offerts». Ils concernent les éléments du véhicule liés directement à la sécurité et au confort de conduite et qui pourraient être mis à mal par le retour du froid et des intempéries : batterie, bougies d’allumage, système de freinage, feux de route et antibrouillard, balais d’essuie-glaces … Ainsi, en plus de ce bilan, les clients bénéficieront de «forfaits promotionnels très compétitifs sur les changements de batterie et de bougies».

«Ces offres spéciales permettront à nos clients d’éviter les mauvaises surprises du matin avec un véhicule qui ne démarre pas à cause d’une batterie ou des bougies en fin de vie et d’affronter pluie, neige et brouillard en toute sécurité», ajoute le communiqué de Peugeot Algérie.