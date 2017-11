Peugeot Algérie : Des Gachons à la tête de la région Maghreb

Réagissez

Le président-directeur général de Peugeot Algérie, Yves Peyrot Des Gachons vient d’être nommé directeur de zone pour la région Maghreb (MGH). Le premier responsable de la marque au lion rejoindra ce poste à partir du 1er décembre prochain et aura en charge l’animation des marques du groupe PSA pour l’Algérie, la Tunisie et le Maroc. Yves Peyrot Des Gachons continuera par ailleurs à assurer sa fonction de P-DG de Peugeot Algérie qu’il occupe depuis août 2015.



Des forfaits avantages 3 ans et Plus

Peugeot Algérie lance par ailleurs une nouvelle offre après-vente en direction de ses clients propriétaires de véhicules ayant 3 an d’âge et +. Les automobilistes roulant à bord d’une Peugeot ayant 3 ans d’âge ou plus peuvent ainsi profiter d’une offre sur la partie après-vente. Cette offre, qui est disponible à travers l’ensemble du réseau d’agents de la marque au lion, concerne le changement de plaquettes de freins qui est proposé au prix de 2 490 DA TTC, et la vidange qui est affichée au prix de 2 690 DA TTC.