Peugeot Algérie : Autolyna House, le nouvel agent agréé du lion à Annaba

Réagissez

La wilaya de Annaba a un nouveau représentant de la marque Peugeot Algérie. Il s’agit de Autolyna House, dont le directeur général est Akli Heraz.

En présence de Yves Peyrot Des Gachons, le Président- directeur général de Peugeot Algérie, cette nouvelle représentation -Blue Box Peugeot- sera inaugurée aujourd’hui. De nombreux notables et personnalités politiques de la région ont été conviés pour prendre part à cette cérémonie.

Propriétaire de Petrolyna, l’une des plus importantes et modernes stations de services de la région, Akli Heraz assurera, désormais, les ventes de véhicules neufs, le service après-vente et la vente de pièces de rechange d’origine, qui répondent aux standards internationaux de la marque au lion. Outre un showroom d’une grande superficie, disposé à accueillir plusieurs segments de véhicules, la représentation Blue Box Peugeot abrite également un espace de stockage et de vente au comptoir de pièces de rechange d’origine.