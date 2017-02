Participation de 17 équipes algériennes

Réagissez

Cette édition rassemble deux fois plus de participants que la précédente

Une occasion pour les participants de renforcer leur esprit d’équipe, d’échanger leurs savoir-faire et de développer leurs compétences pour un service d’excellence.

Renault Trucks annonce le début de sa deuxième édition du challenge, RTEC 2017 (Road to Excellence Championship –En route vers l’excellence), dédiée à l’après-vente. 5285 concurrents, soit 1421 équipes, représentant 49 pays, se sont inscrits aux présélections, afin de concourir pour le titre de «Meilleure équipe après-vente Renault Trucks». Cette deuxième édition voit pour la première fois la participation de l’Algérie, avec 17 équipes. L’objectif de cette compétition est de développer les compétences et de valoriser le savoir-faire du réseau de distribution Renault Trucks en matière d’après-vente.

Au-delà de la compétition, qui se déroule par équipe, et de son résultat, ce challenge est l’occasion pour les participants de renforcer leur esprit d’équipe, de confronter leurs expériences d’un pays à l’autre, d’échanger leurs savoir-faire et de développer leurs compétences afin de proposer aux clients de Renault Trucks un service d’excellence.

«Le challenge RTEC met en lumière la qualité et le haut niveau de formation technique des équipes du réseau Renault Trucks, partout dans le monde. Et cette deuxième édition s’annonce exceptionnelle, puisqu’elle rassemble 2,5 fois plus de participants que la précédente», explique Gilles Clément, senior, vice-président après-vente chez Renault Trucks. La compétition se déroule en trois parties : deux manches théoriques, puis une épreuve finale pratique sur les véhicules.

Les équipes du réseau Renault Trucks devront tout d’abord répondre à deux séries de trente-cinq questions visant à valider et développer leurs compétences techniques, leur connaissance des outils et des procédures Renault Trucks, mais également la gestion de la relation client. A l’issue de ces épreuves théoriques, les vingt-quatre meilleures équipes se rendront, en mai 2017, à Lyon, berceau de la marque Renault Trucks, afin de participer à une grande finale internationale. Les participants s’affronteront alors autour d’épreuves pratiques, en conditions réelles, dans l’atelier de formation du constructeur.