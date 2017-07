Partenariat : Création d’une joint-venture entre Renault et Brilliance

Réagissez

Renault part à la conquête de l’utilitaire en Chine

Le Groupe Renault et Brilliance China Automotive Holdings Limited (CBA) viennent d’annoncer la signature d’un accord-cadre de coopération. Ce partenariat couvrira les grands principes relatifs à la création et à l’exploitation d’une joint-venture de fabrication et de vente de véhicules utilitaires en Chine.

Selon un communiqué, afin de faciliter la constitution de cette joint-venture, CBA va faire l’acquisition de 100% de Shenvang Brilliance, JinBei Automobile Co, Ltd, (SBJ), un leader sur le marché chinois des VU disposant d’un solide réseau et d’une présence commerciale dans toute la Chine. Suite à cela, le Groupe Renault acquerra auprès de CBA une participation de 49% dans SBJ. SBJ sera alors restructurée en une joint-venture détenue à 51% par CBA et à 49% par le Groupe Renault.

La joint-venture développera, fabriquera et distribuera également de nouveaux véhicules et services sous les marques JinBei et Renault. Le communiqué précise toutefois que la transaction reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires en vigueur en République Populaire de Chine et à Hong Kong, ainsi qu’à l’approbation des actionnaires de CBA.

«Constructeur automobile international de premier plan, le Groupe Renault entre sur le marché chinois des véhicules utilitaires. Ce marché prometteur et à fort potentiel représente plus de 3 millions de véhicules par an. En collaborant avec CBA, le Groupe Renault vise à devenir un acteur majeur du marché des VU en Chine. Nous apporterons notre expertise de management et notre savoir-faire en matière de produits et de technologie», s’est félicité Carlos Ghosn, président-directeur général du Groupe Renault.

«Acteur majeur et historique du marché chinois des VU à travers sa marque JinBei, Brilliance s’associe aux activités VU de Renault et apportera à la joint-venture son expertise du marché VU chinois, ses sites de production, ses ressources en ingénierie et son réseau de distribution. Avec le soutien des différentes autorités gouvernementales, nous pensons que cette joint-venture sera totalement opérationnelle dans un futur proche et capable de satisfaire les clients chinois et les actionnaires», a déclaré M. Qi Yumin, président de Huachen, principal actionnaire de CBA.