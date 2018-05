Ouverture la nuit des Showrooms et des ateliers Après-vente

Réagissez

Comme chaque année en ce mois sacré du Ramadhan, les ateliers Sovac des succursales Dunes et Grands-Vents seront ouverts aux clients du service après-vente. Mais pas seulement : les showrooms également seront ouverts de 22h à 1h30, permettant ainsi aux clients désirant acquérir un véhicule ou procéder à une vidange de le faire tranquillement en soirée.

L’offre spéciale Ramadhan pour le service après-vente est alléchante : un diagnostic et un check-up (jusqu’à 30 points de contrôle) sont offerts gratuitement pour toute entrée dans les ateliers des succursales Sovac. Un contrôle qui comprend le freinage, les suspensions, la climatisation, la visibilité et d’autres points permettant au conducteur d’avoir un diagnostic général de son véhicule, garantissant ainsi ses performances et sa qualité. R. A.