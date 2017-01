Ouverture de trois succursales cette année

Réagissez

Algerian Motors Services Mercedes-Benz Spa (AMS-MB), le nouveau distributeur de véhicules Mercedes en Algérie, a annoncé avoir obtenu les autorisations nécessaires pour démarrer ses opérations. La société AMS-MB a été créée entre l’Etablissement de développement de l’industrie de véhicules (EDIV) relevant de l’ANP, l’ENVI relevant du ministère de l’Industrie et des Mines et la société émiratie Aabar Investments PJS.

Elle a pour mission d’assurer la distribution, la vente, le service après-vente et la maintenance de véhicules automobiles et moteurs de marque Mercedes-Benz (camions, bus, Vans et 4x4 Class-G) produits en Algérie par les sociétés communes de production Sappl-MB, Safav-MB et Safmma. Avant sa création, ce sont les trois sociétés communes de production qui assuraient elles-mêmes la vente et le service après-vente à leurs clients depuis les centres de service en usine. La création d’AMS-MB vise à «améliorer la satisfaction client grâce à une organisation commerciale intégrée pour tous les produits de marque Mercedes-Benz, destinés aux secteurs public et privé, et le développement à horizon 2020 d’une présence nationale à travers la mise en place d’un centre d’excellence, d’une académie et d’un réseau commercial aux standards Mercedes-Benz», selon un communiqué.

«Elle a aussi des ambitions à l’échelle internationale, où il est question de faire de l’Algérie une plate-forme de distribution vers l’Afrique de solutions globales orientées pour le transport de marchandises et de personnes», ajoute-t-on. A noter que l’activité de distribution s’inscrit dans le prolongement des premiers axes de développement du partenariat industriel, commercial et technologique, entre des entités publiques économiques algériennes relevant du ministère de la Défense nationale et le ministère de l’Industrie et des Mines, la société émiratie Aabar Investment PJS et Daimler AG. Une coopération qui a démarré avec la création, en juillet 2012, de trois sociétés communes de production : la Société algérienne pour la production de camions et bus de marque Mercedes-Benz (SAPPL-MB) à Rouiba, la Société algérienne pour la fabrication des véhicules 4x4 class-G (SAFAV-MB) à Tiaret, et la Société algérienne pour la fabrication de moteurs (Safmma) à Constantine.