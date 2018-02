Réagissez

Renault Trucks Algérie renforce son réseau et annonce l’ouverture d’un nouveau distributeur à Sétif, Bergerat Monnoyeur Algérie-BMA. L’installation de ce nouvel agent aura lieu aujourd’hui en présence de Philippe Monnoyeur, président exécutif de Bergerat Monnoyeur SAS, de Christophe Richard, directeur général de BMA avec ses équipes et des représentants de Renault Trucks Algérie. Pour Renault Trucks, «l’inauguration de ce nouveau distributeur marque une nouvelle étape dans la présence croissante du constructeur en Algérie». Gérée par BMA, cette nouvelle représentation «permet à Renault Trucks Algérie de renforcer sa présence dans la région de Sétif et répondre ainsi à la demande de ses clients», a-t-il indiqué dans un communiqué.

BMA Sétif est situé à la zone industrielle de Sétif sur une superficie totale de 15 000 m2 qui intègre toutes les activités de vente et d’après-vente, a-t-on précisé. Le réseau Renault Trucks en Algérie comprend 12 distributeurs à travers le territoire national, avec des représentants à Alger-Rouiba et les Grands Vents, Blida, Oran, Chlef, Annaba, Béjaïa, El Kseur,Tadjenanet, Bordj Bou Arréridj, Hassi Messaoud et dorénavant à Sétif. Renault Trucks Algérie va poursuivre le développement de son réseau avec l’ouverture prochaine d’une nouvelle représentation à Constantine, précise-t-on dans le même communiqué.