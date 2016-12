Réagissez

Trois modèles avec différentes finitions sont exposés sur le stand : deux finitions du segment A (ADAM Jam, ADAM Rocks), trois finitions du Segment B (Corsa Enjoy, Corsa Cosmo et une Corsa Dynamic) et une seule finition sur le segment C. Et en une exclusivité, la Nouvelle Astra K Innovation.

Amine Messani, directeur général de la marque, annonce que tous ces produits «sont disponibles, avec un délai de livraison 30 jours», et promet même l’introduction de deux autres finitions : Mokka et Movano. William Mott, directeur des operations internationales de Général Motors s’est dit «très honoré» d’inaugurer les opérations avec Cima. Evoquant la progression de la marque en Europe (5%) depuis le début de l’année, Mott estime qu’«avec Cima, nous sommes confiants que cette evolution sera maintenue dans les années à venir». Il a fait part d’un investissement de 4 millions d’euros pour Opel cette année, pour sortir «une vingtaine de modèles en 2017, dont la plupart seront en route vers l’Algérie». «Nous sommes confiants que Opel continuera à grandir en Algérie», a-t il estimé.