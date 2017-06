«On vise le podium avec cette 308»

Réagissez

- Comment pourriez-vous nous résumer le facelift de la 308 ?

Il se résume en trois grands piliers. Tout d’abord du style. Une mise en conformité avec les derniers modèles de Peugeot, notamment la 3008 et la 5008. On a verticalisé la face avant qui est devenue beaucoup plus expressive. On a redressé la calandre. On l’a modernisée, et on a donné beaucoup plus de caractère à la nouvelle 308. C’est donc une nouvelle 308 qui se remarque par rapport à l’ancienne.

Le deuxième pilier, c’est la technologie. On a fait un out to deyt réel sur toute la technologie embarquée avec un nouvel écran tactile beaucoup plus réactif. On a toujours notre I-cockpit unique sur le segment avec son plaisir de conduire qu’il nous procure. On a augmenté ce plaisir de conduire avec cet écran tactile beaucoup plus réactif et ergonomique. Il est capacitif et non plus résistif et embarque une navigation 3 D en partenariat avec Dom Tom trafic. Dernier progrès c’est tout ce qui est connectivité.

Comme les smartphones font partie de la vie quotidienne, on va pouvoir retrouver via les applications comprenant les protocoles et les aides à la conduite. On embarque toutes ADAS de la 3008. Il y a une dizaine d’aides à la conduite, donc on est au meilleur niveau du marché. La 308 va lancer le régulateur de vitesse adaptif pour les boîtes manuelles jusqu’à 30 km/h. Dernier pilier, les motorisations et l’efficience de la 308. On va lancer trois moteurs en 2017.

Un moteur essence, un Pure Tech 130 ch, avec une nouvelle boîte mécanique. Tous ces moteurs vont répondre à la norme Euro 6.c. On anticipe d’un an le lancement des moteurs. Ce nouveau moteur essence va embarquer un GPS, pour toujours baisser les rejets et la pollution. Deux diesels sont aussi au programme : un 1.5 l HDI 130 ch boite EAT 6 avec un nouveau système de dépollution et un dernier moteur, un 2.0 Blue HDI 180 ch qui embarque une boîte automatique EAT8 pour toujours plus d’efficience et de plaisir de conduite pour nos clients.

- Quelles sont les ambitions visées à travers la New 308 ?

En Europe, actuellement on est quatrième, et nous sommes en constante évolution sur le segment des berlines C. La new 308 prouve la montée en gamme de la marque, et il est clair qu’on vise le podium avec cette nouvelle 308.

- Sa commercialisation est prévue pour quand ?

La commercialisation de la nouvelle Peugeot 308 à travers le monde est prévue pour le mois de septembre. Pour l’Algérie, si demain les quotas sont libérés, quelles seraient les motorisations qui seront privilégiées. C’est un petit marché qu’on a toujours pris en considération avec beaucoup d’échange. On a des moteurs diesel, on pourra livrer des ADAS avec toutes les technologies. Les moteurs diesel qui répondent aux normes du pays. On a un 90 et les 150 chevaux en boîte automatique qui va arriver au quatrième trimestre spécialement pour l’Algérie.