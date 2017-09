«On a apporté des modifications et répondu aux besoins exprimés»

Réagissez

Quels sont en quelques mots les changements opérés sur le New Duster ?

Le New Duster a la charge de remplacer l’actuel qui est un grand succès. On a interrogé nos clients et on a apporté les modifications et répondu aux besoins exprimés. On a gardé les fondamentaux. Le New Duster est toujours habitable, il recèle les mêmes capacités de franchissement et est décliné à un prix extrêmement compétitif. Le New Duster apporte plus de confort et plus de sécurité. Il est complètement nouveau à l’extérieur comme à l’intérieur. On a refait tout son design.

Le New Duster propose aussi plus d’équipements et de technologies embarquées…

En effet, le New Duster propose plus d’équipements et de technologies, comme la caméra de recul, le détecteur de l’angle mort, l’écran tactile, etc.

Avez-vous pensé à un toit panoramique ?

Oui, on y a pensé. Mais, on a choisi de ne pas le faire parce que la structure de la voiture ne le permet pas, d’une part, et, d’autre part, cela pourrait influer sur le prix raisonnable qu’on propose. En plus, il aurait eu une ouverture très réduite et ne répondrait pas aux besoins des clients.



Comment avez-vous fait pour aboutir au prototype final du New Duster ?

La partie design est allée relativement vite. Cela nous a pris quatre mois. Il fallait répondre aux besoins et adapter les proportions du véhicule avec son nouveau design. Tous les centres satellites ont participé au concours du design, y compris au Technocentre Renault. On a commencé à converger sur certaines propositions. Après, il a fallu un an pour opter pour un design définitif. Ceci étant dit, nous sommes restés sur la même philosophie de Dacia. Une chose est sûre, le Duster est un vrai succès dans le monde, notamment en Algérie.

Avez-vous prévu des finitions biton et qu’en est-il des motorisations ?

Pour le moment, on n’a pas pensé aux finitions Biton. Pour les motorisations, on verra cela à la rentrée. Mais, l’essentiel de la nouveauté réside dans le design.



Qu’en est-il de la commercialisation ?

La commercialisation du New Duster interviendra vers la fin de 2017 en Europe, comme en Roumanie. Concernant l’Algérie, je pense qu’elle le sera en 2018. Du reste, le nouveau Duster sera exposé au Salon de Francfurt et une conférence de presse aura lieu pour la circonstance.