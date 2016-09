Numilog s’engage dans la prévention routière

Réagissez

Depuis jeudi dernier, des camions de Numilog, filiale de transport et logistique de Cevital, circulent avec des affiches qui sensibilisent sur les accidents de la route collées à l’arrière des véhicules.

Le coup de starter au lancement de cette opération, fruit d’un partenariat entre le groupe de Issad Rebrab et la Protection civile de Béjaïa, a été donné officiellement depuis l’usine de Cevital par le directeur des ressources humaines de celle-ci, Larbi Oulabi, en présence du directeur de la Protection civile de Béjaïa, le lieutenant-colonel Lattaoui Rachid.

En vertu de ce partenariat qui s’étalera sur une période de deux ans, Numilog s’engage avec sa flotte de 600 camions qui sillonnent tout le territoire national et dont l’essentiel du matériel roulant se trouve à Bouira, en plus de Hassi Amer (Oran) et Béjaïa. Selon le directeur d’exploitation transport de Numilog Béjaïa, Chérif Amouri, c’est une moyenne de 120 000 km par an que parcourt chaque camion de la filiale. Et c’est autant d’espace que couvrira cette campagne de sensibilisation.



«Moi je dis stop, et vous ?»

Jeudi dernier, le coup d’envoi a été symbolique avec 4 camions au départ, mais pour cette première étape ce sont 300 camions qui rouleront avec des affiches de 2 mètres sur 1,4 mètre et à l’entête de la Protection civile, prises en charge financièrement par Cevital.

«Moi je dis stop, et vous ?», c’est le message que ces affiches mettent au premier plan à côté des images illustrant les principales causes des accidents de la circulation : fatigue au volant, usage du téléphone portable, conduite en état d’ivresse, non-respect de la distance de sécurité, dépassement dangereux et excès de vitesse. Les affiches, certaines rédigées en arabe et d’autres en français, rappellent aussi les conséquences désastreuses de tous ces comportements dangereux sur nos routes qui laissent des veuves, des orphelins et des handicapés à vie. C’est avec cette image condensée du terrorisme routier que les 600 camions de Numilog tenteront de sensibiliser les chauffards.