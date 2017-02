Réagissez

La nouvelle Ibiza inaugure une nouvelle plate-forme modulaire «MQB A0».

La cinquième génération de Seat Ibiza a été dévoilée, le 31 janvier dernier, à Barcelone, capitale de la Catalogne, berceau de la marque.

Sous un nouveau design, mais concevant le caractère distinctif de Seat, la nouvelle Ibiza inaugure une nouvelle plate-forme modulaire «MQB A0», qui sera la base de la future Volkswagen Polo.

Elle est d’un design encore plus audacieux, plus sportif, avec des surfaces aérodynamiques plus sculptées, accentuées et excitantes. Mais si elle conserve les traits caractéristiques de Seat, élevés du reste au niveau supérieur, la 5e génération de la petite Seat voit ses proportions changées par une largeur encore plus généreuse de plus 87 mm, alors que sa longueur reste presque identique, soit 4,04 m (-2 mm).

L’habitacle est considérablement spacieux, avec plus d’espace aux sièges arrière et dans le coffre. Ce dernier propose une capacité de chargement plus importante de 63 litres pour afficher désormais 355 litres. Côté équipements, les systèmes d’aide à la conduite, intégrés dans la nouvelle Ibiza, sont ceux qu’on retrouve déjà dans la Leon et l’Ateca.

L’Ibiza V est équipée du Front Assist, du régulateur de vitesse adaptatif jusqu’à 210 km/h, du système d’accès et de démarrage sans clé avec un bouton, d’une nouvelle génération de capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière, ainsi que d’une caméra de recul, visible sur le nouvel écran tactile de 8 pouces.

Dans l’habitacle, la fonctionnalité qui se démarque le plus dans ce nouveau modèle c’est le chargeur à induction, avec amplificateur de signale GSM. La nouvelle Seat Ibiza reste la voiture la plus connectée grâce à trois options : Apple Car Play, Android Auto, et Mirror Link.

L’habitabilité est en hausse, bénéficiant d’un grand empâtement (+95 mm) permis par la nouvelle plate-forme MQB A0 qu’Ibiza inaugure avant la future VW Polo.

La nouvelle plate-forme offre plus de souplesse et une mise en œuvre solide, car elle supporte plusieurs modèles et permet de réaliser, sur la même plate-forme de base, différents types de carrosserie au sein d’un même segment et différentes configurations d’empâtement.

La nouvelle Seat Ibiza propose quatre lignes d’équipement : référence, style. Les hauts de gamme sont représentées par les finitions FR et XCellence.

Pour ce qui est des motorisations, en essence, la nouveauté est un 4 cylindres 1.5 TSI 150 ch, qui complète les 3 cylindres disponibles 1.0 TSI turbo de 95 ch et 115 ch. En diesel, c’est le 1.6 TDI 80, 95 et 115 ch. La nouvelle Ibiza sera la vedette du stand de Seat au prochain Salon de Genève, en attendant sa commercialisation en Europe prévue pour le mois de juin. Sur le marché algérien, prions tout d’abord que les licences soient attribuées pour 2017 !