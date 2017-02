Réagissez

Luxury Motor Works, représentant en Algérie des marques BMW et Mini s’installe dans la wilaya de Annaba.

En présence d’Alain Sykora, directeur général de la marque bavaroise, une nouvelle représentation a été inaugurée, hier, dont le nouvel agent agréé dans la région est du pays est Salem Auto, avons-nous constaté sur place. De nombreux notables et personnalités politiques de la région ont été conviés pour participer à cette agréable cérémonie. A l’unanimité, les invités n’ont pas caché leur plaisir à découvrir la marque BMW et MINI à travers des automobiles d’exception, présentées pour la circonstance. Ainsi, le réseau BMW et Mini s’étoffe en Algérie où l’agent Salem Auto, situé dans un quartier résidentiel, sera le quatrième point de présence dans le pays des marques BMW et Mini après celles de Chéraga, de Bordj El Kiffan et de Blida.

Agent agréé 3S, Salem Auto assurera, désormais, la vente de véhicules neufs, le service après-vente et la vente de pièces de rechange d’origine qui répond aux standards internationaux de BMW Group. Outre un showroom d’une superficie de 700 m², disposé à accueillir jusqu’à huit véhicules BMW et Mini, la représentation Salem Auto abrite également un service après-vente d’une surface totale de 900 m² dont 720 m² sont affectés aux ateliers. Ces derniers sont dotés de six postes de travail. Le stockage et la vente au comptoir de pièces de rechange BMW et Mini d’origine occupent, quant à eux, 180 m².

Des commodités auxquelles il faut ajouter un service performant assuré par 12 employés, parmi lesquels, neuf sont affectés au SAV. Faut-il rappeler que Luxury Motor Works est une société de droit algérien ? En effet, elle a été créée en 2014 dans le cadre d’un partenariat entre le groupe Mehri et le groupe émirati Abu Dhabi Motors. Luxury Motor Works dispose aujourd’hui d’un réseau de succursales et d’agents agréés étoffé. Après celle de la wilaya de Annaba, deux nouvelles représentations — à Oran et à Ghardaïa — ouvriront leurs portes durant l’année en cours.