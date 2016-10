Nouveauté : Geely lance une nouvelle marque

Réagissez

Le constructeur chinois Geely a lancé une nouvelle marque : Lynk & CO. Le premier modèle de cette marque, baptisé 01 et conçu en partenariat avec Volvo est un SUV aux allures de baroudeur qui se veut résolument connecté.

Ce SUV compact arrive avec des mensurations contenues mesurant 4,53 m de long, 1,86 m de large et 1,65 m de haut. Élaboré chez Geely Design en Suède, le 01 repose sur la plateforme CMA (Compact Modular Architecture), appercu sur les concepts volvo 40.1 et 40.2 présentés au printemps dernier et utilisée sur les futures XC40 (2017) et V40 (2018).

A l’intérieur, le 01 est équipé d’un écran à système d’info divertissement compatible avec Apple CarPlay et MirrorLink. La nouvelle marque de Geely ajoute que la nomination des futurs modèles reposera sur des chiffres (01, 02...) et que ses derniers ne seront pas réutilisés au fil des générations. Sous le capot, le 01 embarque des 3-cylindres (1.5l) et 4-cylindres (2l) essence et diesel d’origine Volvo. Des variantes 100% électriques, hybrides et hybrides rechargeables sont également attendues. Le Lynk & CO 01 sera commercialisé dans un premier temps en chine à partir de l’année prochain.