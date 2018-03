Nissan présente le Juke restylé au Salon helvétique

Réagissez

Le constructeur japonais Nissan est présent au Salon automobile de Genève 2018 avec le nouveau concept IMX Kuro, et la version restylée de son SUV Juke. Ce dernier adopte de légères évolutions esthétiques et plusieurs nouvelles options. Le nouveau Nissan Juke reçoit une nouvelle calandre chromée, des phares à fond noir et des répétiteurs de clignotants sombres intégrés dans les rétroviseurs extérieurs. La version de série proposera des rétroviseurs à réglage électrique, des vitres avant et arrière électriques et des feux diurnes à LED. Dans l’habitacle, le conducteur pourra choisir entre deux couleurs inédites : orange et bleue. Ces dernières peuvent se retrouver sur la console centrale, les grilles de ventilation, les accoudoirs latéraux et les garnitures de sièges. Côté finitions, il est proposé les «Visia», «Acenta» et «N-Connecta». La commercialisation du Juke restylé est prévue pour le mois de mai 2018.