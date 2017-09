Nissan : La Leaf 100% électrique dévoilée

Réagissez

Nissan, qui a fait l’impasse sur le Salon de l’automobile de Frankfort, a révèlé la semaine écoulée la toute nouvelle Nissan Leaf 100% électrique.

La nouvelle berline zéro émission à l’échappement de Nissan, qui incarne la vision Intelligent Mobility de la marque 100% électrique, est le premier véhicule de la marque en Europe à être équipé des dernières technologies d’aide à la conduite Nissan, telles que la e-Pedal.

La technologie e-Pedal permet de découvrir une toute nouvelle manière de conduire, en accélérant et en freinant à l’aide d’une seule pédale, en toute fluidité. Le design de la nouvelle Leaf a été complètement revisité et affiche des lignes extérieures dynamiques, ainsi qu’un intérieur d’une plus grande qualité.

Elle sera commercialisée en Europe à partir de janvier 2018. «La nouvelle Nissan Leaf incarne la vision Nissan Intelligent Mobility, qui est la vision de la marque sur la façon dont les véhicules seront conduits, motorisés et intégrés à la société», a déclaré Hiroto Saikawa, President and Chief Executive, dans un communiqué.

En matière de performance intelligente, selon Nissan, le point central se situe au niveau de la nouvelle chaîne cinématique e-powertrain, qui offre une meilleure efficacité énergétique, davantage de couple et une puissance accrue pour de meilleures performances dynamiques.

En plus de cette nouvelle motorisation, un nouveau pack de batteries lithium-ion affiche une capacité de stockage plus élevée et fournit davantage d’énergie. La Nouvelle Nissan Leaf est équipée de trois principales technologies de conduite innovantes : ProPilot, ProPilot Park et e-Pedal. En matière de design extérieur, celui du nouveau de la Nissan Leaf s’inspire de celui du Concept Car Nissan IDS dévoilé pour la première fois en 2015 au Salon de Tokyo. L’avant arbore la calandre en «V» emblématique de Nissan et est présent sur de nombreux modèles best-sellers tels que les Crossovers Nissan Qashqai ou X-Trail. Des projeteurs LED en forme de boomerang, une ligne de couleur bleu souligne une nouvelle signature spécifique aux véhicules 100% électriques Nissan. L’habitacle de la Nissan Leaf a été totalement revisité et affiche des matériaux de haute qualité.