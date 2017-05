Réagissez

Le constructeur japonais Nissan a annoncé la vente de 735 725 véhicules en Europe au cours de l’exercice fiscal 2016 (arrêté au 31 mars) et de 663 718 véhicules en Europe occidentale, soit une hausse de +6,7% par rapport à 2015.

Les ventes de Nissan au cours de l’exercice 2016 ont affiché une croissance constante en Espagne +13,3%, au Royaume-Uni +7,5%, en Italie +4,8%, en France +4,7% et en Allemagne +4,7%, selon un communiqué du constructeur. Selon la même source, les ventes européennes de la marque ont été boostées par la commercialisation de la nouvelle Micra en mars, qui reflète la philosophie de Nissan en matière de technologies innovantes et accessibles à tous.

Nissan continue à se positionner en leader sur le segment des crossovers grâce à une gamme solide, composée du X-Trail, du Juke et du Qashqai, pionnier du segment. Lancé l’année dernière, le pick- up Navara a également réalisé une belle performance en affichant une croissance à deux chiffres.

Le communiqué fait part d’un nouveau record pour le Qashqai, avec plus de 270 000 clients en Europe qui l’ont choisi, apprécié son design, ses performances et ses technologies avancées en 2016. Par ailleurs, la gamme de véhicules 100% électriques Nissan continue, elle aussi, à se développer avec plus de 23 000 unités vendues en Europe au cours de l’exercice 2016, un nouveau record annuel.

Les ventes de la Leaf et du e-NV200 ont respectivement augmenté de +11% et +19% par rapport à l’année fiscale 2015, précise-t-on. «Nous nous sommes engagés à toujours proposer davantage à nos clients, davantage de choix, de technologies et de produits innovants», a déclaré Paul Willcox, chairman de Nissan Europe. «Nissan se démarque au sein de sa catégorie.

Nous offrons des produits de qualité et continuons à nous réinventer, tout en repoussant les frontières grâce à des produits tels que la nouvelle Micra, qui a déjà séduit de nombreux conducteurs. En 2017, nous accentuerons notre leadership en matière de nouvelles technologies avec le système Nissan Pro Pilot, qui sera intégré au nouveau Qashqai au cours de l’année», a-t-il ajouté. Nissan a fabriqué 660 000 véhicules en Europe en 2015, dont plus de 507 000 à Sunderland, au Royaume-Uni.