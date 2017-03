Motocycles : Sidi Achour élargit sa gamme avec des casques Airoh

Réagissez

Airoh, la marque italienne de casques premium arrive en Algérie via son distributeur exclusif, la société sidi Achour Motos Pièces, également représentant officiel de plusieurs autres marques d’équipements et de pièces moto homologués.

Airoh Helmets est une marque italienne premium, créée en 1997 par le fondateur Antonio Locatelli. Airoh Helmets sponsorise actuellement plusieurs écuries de courses moto, notamment les championnats de moto-cross avec, entre autres, le champion du monde Antonio Cairoli. Sidi Achour Motos Pièces a annoncé dans un communiqué la commercialisation de l’ensemble des modèles de casques Airoh disponibles dans le catalogue de la marque italienne, «disponibles avec des prix étudiés et très attractifs qui conviennent à toutes les bourses».

Ainsi, la gamme des casques intégraux dédiés au monde du tout-terrain «Off road», parfaitement adéquate pour l’usage des MX, Enduro et jet-ski, la gamme Flip Up, avec une double homologation P/J, la gamme Full Face et la gamme Modular Line qui propose le J-106, pour une utilisation custom et urbaine.

Sidi Achour Motos Pièces indique également dans un communiqué parvenu à notre rédaction qu’en tant que représentant officiel d’Airoh, il assurera, à cet effet, la distribution de la gamme Airoh — tous modèles confondus — à travers tout le territoire national via son réseau professionnel. Il s’engage par ailleurs à fournir les différentes pièces de rechange. Il est à souligner que les acquéreurs des casques Airoh, tous modèles confondus, bénéficieront d’une garantie de 2 ans.