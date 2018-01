Motocycles : Algérie Motors lance la nouvelle BMW G310R

Réagissez

Le représentant officiel de BMW Motorrad en Algérie,

Pour l’occasion, le staff d’Algérie Motors a organisé un raid moto entre sa succursale d’Hussein Dey et le mausolée du tombeau de la Chrétienne, à Tipasa.

Le premier roadster BMW de moins de 500 cm3 sera destiné aux motards qui sont à la conquête d’une moto badgée BMW à moyen budget. «Le but de la commercialisation de la G310 R est de proposer une moto routière entrée de gamme, qui incarne le meilleur de la filiale Motorrad en termes de dynamisme et de confort, en ville comme à la campagne», a déclaré Moussa Abed, directeur général d’Algérie Motors’.

En termes de design, la BMW G 310 R, affiche clairement la parenté esthétique avec les membres sportifs de la famille BMW Motorrad, tels que la S 1000 R. La fourche inversée de série, la qualité des matériaux, ainsi que les équipements supplémentaires reflètent le cadre premium, dont dispose la BMW G 310 R.

La nouvelle BMW G 310 R, proposée au prix de 1 100 000.00 DA, est animée par un monocylindre 313cm3, à refroidissement liquide. Ce concept innovant se distingue par une culasse quatre soupapes, deux arbres à cames en tête et une injection d’essence électronique. Fournissant une puissance de 34 ch et un couple maximal de 28 Nm, le moteur de la nouvelle G 310 R offre un maximum de vivacité et de punch.

La consommation, à son tour, est étonnamment basse comparée à celle de ses homologues dans le même segment, soit 3,33l/100, et ce, grâce à son poids qui ne dépasse pas les 158,5 kilogrammes. «Le but de la commercialisation de la G 310 R est de proposer une moto routière entrée de gamme, qui incarne le meilleur de la filiale Motorrad en termes de dynamisme et de confort, en ville comme à la campagne», souligne le directeur général d’Algérie Motors.

Côté sécurité, la nouvelle G 310 R est dotée en série d’un système de freinage performant, avec un ABS à 2 canaux. Sur la roue avant, on trouve un frein mono-disque à étrier fixe à 4 pistons assurant des décélérations vigoureuses et endurantes. Sur la roue arrière, on note la présence d’un disque de 240 millimètres pincé par un étrier flottant à 2 pistons.

En outre, le cadre rigide en tubes d’acier, la fourche inversée et le bras oscillant assurent une stabilité dynamique très élevée, ainsi qu’un comportement directionnel précis et une excellente maniabilité. A noter que mis à part sa succursale, ‘Algérie Motors’ confie la distribution de la G 310 R à deux agents, en l’occurrence l’agent BMW ‘Autoaxe’, sis à Blida, et le centre de distribution et de maintenance multimarque ‘Passion Moto’, à Birkhadem.