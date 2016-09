Réagissez

Plus que quelques jours pour le tout attendu mondial de l’automobile de Paris, qui ouvrira ses portes à partir du 1er octobre. L’occasion pour cet événement qui alterne chaque année avec le salon de Frankfurt de découvrir plusieurs premières mondiales.

Côté constructeurs français, Citroën débarquera avec sa toute nouvelle citadine C3, 3e génération. Celui-ci dévoilera également son nouveau concept, le CXperience. Pour la marque au Lion, tous les regards seront braqués sur le nouveau SUV Peugeot 3008 2 et le monospace Peugeot 5008 2. La firme marque au Losange présentera, quant à elle, ses nouveaux Scénic 4 et Grand Scénic ainsi que le nouveau Koleos (SUV). Cela sans perdre du regard la Dacia Logan et Sandero Stepway restylés. L’Audi Q5, la nouvelle BMW série 5 et son SUV X2, la nouvelle Nissan Micra, le Skoda Kodiaq, la nouvelle Kia Rio, l’Opel Ampera-e, Porsche avec sa nouvelle génération de Panamera, la Hyundai i30, sont entre autres vedettes attendues à cette édition.