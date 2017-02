Réagissez

Falcon Motors, le distributeur de Mitsubishi Motors et FUSO en Algérie a lancé hier la version restylée «facelift» de du crossover Compact du ASX, dans une finition inédite et un nouveau design à l’occasion du centième anniversaire de la sortie du premier modèle de la marque.

Ce tout nouvel ASX arbore une face avant redessinée et s’offre une nouvelle interprétation de l’identité visuelle «Dynamic Shield» de Mitsubishi Motors. Découvert sur l’Outlander PHEV et EX Concept, le design «Dynamic shield est le fruit des recherches de l’avenir stylistique de la marque, il symbolise la fonctionnalité et la sécurité des produits Mitsubishi par le biais de moulures chromées du bouclier avant entièrement redessiné, et doté d’une surface centrale noire qui exprime la puissance, tandis que les parties latérales se focalisent sur la sécurité», indique le concessionnaire dans un communiqué.

Quant à la calandre supérieure, elle arbore désormais des barres horizontales de couleur noire abritant le logo aux trois diamants et relie les projecteurs pour un look plus imposant et harmonieux. Outre la face avant, le nouvel ASX propose une antenne aérodynamique en forme d’aileron de requin, de nouvelles garnitures et une banquette arrière redessinée. Il incorpore notamment au niveau de la sécurité l’ABS avec l’EBD, l’assistance au freinage d’urgence (AFU), 7 airbags (frontaux, latéraux, rideaux, genoux), ainsi qu’un pack d’équipements de visibilité.

Au niveau des aides à la conduite, l’ASX dispose d’un régulateur de vitesse, aide au stationnement et d’une caméra de recul. Côté confort, l’ASX englobe, en plus du toit panoramique vitré avec éclairage LED et un intérieur cuir, une panoplie d’équipements de fonctionnalité multimédia et connectivité. Cette nouvelle version restylée de l’ASX reprend la motorisation du modèle précédent, le 2l Mivec de 150 CV du moteur essence de Mitsubishi. L’ASX est disponible à la commande dans tout le réseau de Falcon Motors et est proposé au prix de 3 850 000 DA pour la transmission manuelle et 3 950 000 DA pour la transmission automatique (CVT).