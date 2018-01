Mise en place d’un comité de pilotage

Réagissez

Un comité de pilotage central et local a été mis en place pour le lancement des travaux de l’usine de véhicules Peugeot à Oran, rapporte l’APS, qui reprend les déclarations du directeur de l’industrie et des mines de la wilaya.

Tous les services, dont notamment ceux des Domaines, du cadastre, de l’industrie et des mines et de la direction générale des investissements sont représentés dans ce comité de pilotage pour l’accompagnement de ce projet industriel d’importance jusqu’à sa concrétisation, a indiqué Abderrahmane Khaldoun.Une réunion du comité de pilotage est prévue dans les prochains jours pour la préparation du site, sur lequel sera édifiée l’usine Peugeot, a ajouté le même responsable, assurant qu’’une assiette de 120 hectares a été dégagée à El Hamoul, une localité au sud de la commune d’El Kerma relevant de la daïra d’Es-Sénia (Oran). Un site idéal, qui présente toutes les commodités et servitudes, outre sa proximité des principales voies de communication, à savoir l’aéroport international, l’autoroute Est-Ouest et la ligne de chemin de fer reliant Oued Tlélat (Oran) à Sidi Bel Abbès et Tlemcen, a-t-il souligné.