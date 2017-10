Réagissez

La direction centrale du matériel au sein du ministère de la Défense nationale (MDN) a réceptionné la semaine dernière auprès de la Société algérienne de fabrication des véhicules à Bouchakif, dans la wilaya de Tiaret (Safav-SPA), 325 véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz, selon un communiqué du ministère. Ces véhicules, de types «B.A.6» et «B.A.9», Classe «G» et Sprinter, seront destinés au transport des troupes et serviront d’ambulances, souligne la même source. Depuis octobre 2014, quelque 10 200 véhicules sont sortis des chaînes de fabrication de l’usine de Tiaret.