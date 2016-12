Réagissez

Après s’être replié au mois d’octobre, le marché automobile européen a affiché une progression de 5,6% au mois dernier dans l’ensemble des pays de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange (Suisse, Norvège et Islande), à 1 189 181 unités.

Le nombre de nouvelles immatriculations a, lui aussi, augmenté de 7,1%, selon les chiffes de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). Volkswagen reste largement en tête du classement, suivi des marques françaises Renault et PSA. Ce rebondissement du marché européen a été enregistré grâce au dynamisme des marchés espagnol, français et italien, selon les statistiques publiées par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). Pour l’UE, la hausse a atteint 5,8%, soit pas moins de 1 148 618 véhicules. «Le marché des voitures de tourisme de l’UE est parvenu à rebondir après le ralentissement observé en octobre», constate l’ACEA. Depuis le début de l’année 2016, les immatriculations de voitures neuves sont en hausse de 7,1% dans l’UE et de 6,9% dans l’ensemble UE-AELA, portant leur nombre à 13,94 millions de véhicules dans le vieux continent. «Cette croissance a été soutenue par tous les grands marchés, l’Espagne (+13,5%), la France (+8,5%) et l’Italie (+8,2%) affichant les hausses les plus fortes tandis que le Royaume-Uni (+2,9%) et l’Allemagne (+1,5%) suivaient avec des chiffres plus modestes », selon l’ACEA.