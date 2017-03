Lubrifiants : Total Quartz, une huile adaptée à toutes les motorisations

Réagissez

Total Lubrifiants Algérie, première marque de lubrifiants en Algérie, a pris part à la 11e édition du Salon EquipAuto sur l’après-vente et les services, qui se tient aux Pins Maritimes (Safex), en mettant en avant la diversité et la complémentarité de l’ensemble de ses activités.

«Nous recherchons toujours les moyens d’être plus près des clients», soutient la chargée de communication de Total Lubrifiants, Mya Lamine Debaghine. Total, qui représente 15% de parts de marché, selon son staff dirigeant, est présent à cette occasion avec toute sa gamme d’huiles moteur Total Quartz Gold, avec la technologie ART.

«Les lubrifiants Total Quartz, une gamme complète d’huiles moteur, à la pointe de la technologie et de l’innovation, adaptées à tous les véhicules et aux motorisations les plus récentes», a indiqué, de son côté, lors d’une conférence de presse, le directeur commercial de Total Lubrifiants, Redouane Kerrar. Celui-ci estime qu’avec la technologie ART, Age Resistance Technology, les lubrifiants Total Quartz à emballage Gold sont résistants au vieillissement du moteur.

«Nos clients peuvent conduire sur de longues distances et être sûrs de l’endurance des moteurs, en garantissant une protection ultime aux différents organes», a-t-il rassuré. Avec plus de 15 000 heures consacrées à la recherche, essais et développement, le produit Total Quarz à emballage Gold est considéré comme la vedette du stand. Le conférencier a, par ailleurs, mis l’accent sur la qualité de service qu’ offre Total Lubrifiants dans ses centres TQAS, ainsi que sur l’étendue de son réseau réparti sur 110 points à travers le territoire national.

Les visiteurs peuvent aussi découvrir au stand de Total Lubrifiants les différentes gammes de produits, notamment la HI-PERF et ELF. Il est à rappeler que plus de 90% des marques automobiles présentes en Algérie utilisent déjà les lubrifiants Total et ELF. Il convient de noter que Total Lubrifiants a préparé un projet d’usine de lubrifiants, qu’il compte lancer incessamment.