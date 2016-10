Logistique industrielle : Gefco en progression de 3,5%

Réagissez

Le groupe Gefco a réalisé au premier semestre 2016 un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros, en progression de 3,5% par rapport à la même période en 2015.

Cette croissance est portée par l’activité de freight forwarding - en croissance suite à l’acquisition de la société IJS Global intervenue fin 2015 -, ainsi que par la bonne tenue du marché automobile européen et la hausse du chiffre d’affaires réalisé auprès de grands clients industriels, explique le groupe dans un communiqué. «Ces résultats positifs sur le premier semestre 2016 reflètent la forte capacité de Gefco à fournir des solutions logistiques globales pour ses clients tout en améliorant sa propre compétitivité, y compris dans un contexte économique instable», estime le président du Directoire, Luc Nadal.

Selon le groupe, cette croissance s’observe notamment en Europe de l’Ouest, dans les pays du Maghreb et en Europe centrale et orientale, et résulte «d’une politique volontariste menée par le groupe pour optimiser ses achats et continuer de réduire ses coûts fixes, dans un contexte favorable de stabilisation des cours du pétrole». Solide financièrement, Gefco a initié un plan de performance à mi-2014 en faveur d’une plus grande flexibilité de ses coûts.

Ce plan, combiné à l’efficacité de son business model «assetlight», a contribué à leur maîtrise. Dans le même temps, l’effort soutenu des équipes commerciales du groupe a permis le développement de son portefeuille clients, notamment sur les grands comptes. Partenaire logistique privilégié des principaux constructeurs et équipementiers automobiles, Gefco intervient dans le monde entier pour gérer et optimiser des chaînes d’approvisionnement complexes. Les réussites commerciales du premier semestre 2016 sont autant de preuves de la reconnaissance de son expertise unique dans un des secteurs les plus exigeants qui soit, comme en témoignent les contrats signés avec Fiat au Brésil pour le transport de pièces détachées avec l’équipementier SNOP pour des services de 4PL2 en France, ou bien encore avec le constructeur Dongfeng Liuzhou pour des prestations d’entreposage en Chine.

Le groupe Gefco met aussi cette expertise au service de la compétitivité des industriels, entre autres les coopérations établies durant la même période avec Nintendo en Espagne ; le groupe Sisecam, Same Deutz Fahr ; Ratier Figeac, le groupe sidérurgique russe Severstal en Russie. Fort d’un réseau intercontinental de 300 implantations dans le monde, Gefco a acquis fin 2015 l’entreprise néerlandaise de freight forwarding IJS Global, qui est présente dans 16 pays. Cette expansion géographique a permis au groupe de porter le nombre de ses filiales à 44 et de proposer à ses clients industriels des solutions logistiques globales sur les cinq continents.