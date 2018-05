Livraison de la première Clio IV

Réagissez

En termes de stratégie de marketing, Renault Algérie place...

En termes de stratégie de marketing, Renault Algérie place la Clio au plus haut de sa gamme par rapport à la Symbol et la Sandero Stepway, visant ainsi, à travers ce nouveau moteur et la Clio Gt Line, des clients du segment supérieur.

Renault Algérie a procédé, lundi au centre de livraison de Chéraga, à Alger, à la livraison de la première Clio «Made In Bladi», montée dans son usine de Oued Tlélat, à Oran.

Une cérémonie de remise des clés du véhicule a été organisée pour la circonstance, en présence du directeur général de Renault Algérie, André Abboud, et des cadres commerciaux. Le modèle livré est une Clio 4 Limited, au moteur DCI 85ch, cédée au prix de 2 249 500 DA.

Le conseiller à la livraison a procédé, au profit du client, à une présentation du véhicule, lancée officiellement, faut-il rappeler, en avril dernier à Alger. Selon Hichem Nacer-Bey, directeur commercial de la marque au losange, le client bénéficie d’une garantie de 3 ans ou 100 000 km. La Renault Clio 4 s’affiche à partir de 1 999 000 DA pour la finition Limited+, animée par le 0.9 TCe 90ch BVM5, tandis que celle animée par le 1.5 DCI 85ch BVM5 est au tarif de 2 249 000 DA.

Quant à la GT-Line 1.5dCi 110ch BVM6, véhicule le plus demandé, selon le même responsable, l’offre est à 2 570 000 DA. Disponible à la commande depuis le dimanche 1er avril, la Renault Clio 4, aux différentes coloris, devra élargir sa gamme dans les mois à venir avec l’arrivée d’une offre en boîte de vitesse automatique.

A ce propos, M. Nacer-Bey a indiqué que le délai d’attente, après préinscription oscille entre 25 et 45 jours. «Globalement, nous enregistrons une moyenne de 400 demandes par jour, mais la pression est ressentie notamment sur la Sandero Stepway», a indiqué encore le directeur commercial. Il faut dire qu’en termes de stratégie de marketing, Renault Algérie place la Clio au plus haut de sa gamme par rapport à la Symbol et à la Sandero Stepway, visant ainsi, à travers ce nouveau moteur et la Clio Gt Line, des clients du segment supérieur, soit «ceux qui cherchent une voiture de ville économique et très bien équipée avec un bon rapport qualité/prix».

La Renault Clio, notons-le, est distribuée à plus de 13 millions d’exemplaires à travers le monde, depuis son lancement en 1990, et à plus de 165 000 unités en Algérie depuis 2001, où le modèle est devenu très prisé par les automobilistes algériens. Un modèle jugé souple, confortable, avec une très bonne tenue de route. Enfin, la Clio 4 (phase II) fait partie des tout premiers véhicules à bénéficier des modifications techniques sur les motorisations de Renault, qui visent à réduire les émissions polluantes de ses blocs diesel.