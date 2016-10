Les voitures de sport séduisent le public

Réagissez

Comme d’habitude à l’occasion de tous les salons automobiles, ce sont les voitures de sport qui attirent plus de curieux et d’admirateurs dans le Mondial Paris 2016.

Dispatchées entre les différents pavillons et stands, les véhicules sportifs gardent toute leur force de séduction.

Des milliers de jeunes et de moins jeunes trouvent une réjouissance à prendre le volant de ces bolides le temps d’un selfie ou d’un essai virtuel. Ils satisfont ainsi leur fantasme de se frotter à ces voitures dont les prix sont souvent inaccessibles. Fidèle à ses charmes, la marque au cheval cabré a présenté sa nouvelle LaFerrari Aperta. Cette nouvelle version du coupé italien garde une allure très séduisante avec des couleurs somptueuses et un luxueux hardtop en carbone.

Ce canon s’est offert une motorisation hybride de 963 ch. Pas besoin de faire une image pour comprendre la monstruosité de cette chose. Pour l’anecdote, les 200 exemplaires prévus pour le salon de Paris ont été vendus - avant même son ouverture - à 2 millions d’euros l’unité. Hybride l’est aussi le moteur 462 ch de la nouvelle Porsche Panamera. Assumant une double identité, familiale et sportive, le joujou allemand pousse la virtuosité à ses limites puisque la Panamera prend le pari d’une émission de Co2 limitée à 56 g/km.

Ce qui représente un effort remarquable pour ce genre de modèle. Un peu moins regardant sur cette question, le cousin Mercedes gâte ses clients avec un vrai missile terre-terre nommé Mercedes AMG GT Roadster. Les entrailles de cette machine de guerre peuvent supporter un moteur GT de 476 ch ou un GTC de 557 ch. La troisième allemande à s’illustrer sur ce registre, c’est l’Audi TT RS. Dotée d’un moteur cinq cylindres turbo, elle a une puissance de 400 ch.

En plus de sa vitesse extravagante qui peut atteindre les 280 km/h, la TT RS se démarque par un intérieur futuriste, complètement digital. Prenant part dans une bataille remportée d’avance par les experts européens du sport et du luxe, l’asiatique Honda a dévoilé sa nouvelle Honda NSX. Le constructeur japonais se donne néanmoins les moyens de résister en offrant à sa championne un moteur V6 turbo et trois moteurs électriques, soit une puissance totale de 581 ch. Cette berline GT ultra-sportive peut créer la surprise dans ce marché exigeant.

Mais ce marché est surtout indécent aux yeux de millions de gens qui ne peuvent pas s’offrir un tel luxe. Pour y remédier, il faudrait compter sur les constructeurs qui essayent d’offrir à leurs clients des voitures de sport à des prix plus abordable. Ainsi, Renault met en vente une magnifique Clio R.S. 16 et une Twingo GT, très mignonne.

Fiat, de son côté, expose son Abarth 124 spider, un petit bijou de 170 ch. Cette sportive abordable n’a rien à envier à Ferrari dans son incarnation du chic italien. Toyota participe également à cette quête d’offrir à ses clients une conduite sport à des prix accessibles. Le Mondial de l’auto est l’occasion donnée au géant japonais pour dévoiler son GT86. Avec 200 ch sous le capot, cette berline agile pourra facilement rivaliser avec les plus grands monstres de la route. Finalement, pas besoin d’être millionnaire pour savourer le pilotage d’une vraie voiture de sport !