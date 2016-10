Les professionnels invités pour les «Jours Pro» sur Berlingo Atelier

Réagissez

Citroën Entreprises Algérie invite depuis le 15 octobre dernier les professionnels (PME, artisans, commerçants & jeunes promoteurs) à se rapprocher de sa succursale de Oued Smar (Alger) pour découvrir les fonctionnalités du Berlingo Atelier lors des «Jours Pro». Cette opération, dont MLA est partenaire pour proposer des solutions de financement adaptées aux professionnels, se poursuivra jusqu’au 21 octobre prochain.

Lors de ces journées, les prospects et clients auront l’occasion de profiter d’offres spécifiques et uniques liées à cet événement.

L’offre «Jours Pro» sur Berlingo Atelier comprend : une boîte à outils offerte avec assortiment, 15% de remise pour 3 révisions, 15% de remise sur l’achat de pièces consommables et accessoires pendant une année.