Les marques françaises font bonne impression

Les constructeurs automobiles français ont su s’imposer chez eux au Mondial de Paris. Avec des modèles destinés à toutes les bourses, les désirs et les goûts, les marques françaises ont fait bonne impression auprès de la presse spécialisée et des professionnels, à la veille de l’ouverture du salon au grand public.

Le géant Renault a lancé, à lui tout seul, une dizaine de nouveautés, entre nouveaux modèles et modèles renouvelés. Parmi les sorties attendues, le Nouveau Koleos, un 4x4 élégant de cinq places, sur lequel la marque au losange compte beaucoup pour rattraper ses concurrents en matière de ventes des SUV (Sport Utility Vehicle ou véhicule utilitaire sport).

Ont été également dévoilés pour la première fois le nouveau grand Scenic, un monospace champion toute catégorie, et Alaskan qui marque l’entrée de Renault dans le marché du pick-up, déjà précédé par sa filiale Nissan et son 4x4 Navara. Portée par le succès de ses modèles familiaux, Dacia, une autre filiale de Renault, a marqué sa participation au Mondial 2016 avec quatre modèles renouvelés. Sur son stand, on retrouve les nouvelles versions de Duster, Sandero Stepway, Logan et le break Logan MCV.

Toujours dans cette stratégie des modèles renouvelés, le groupe PSA, l’autre géant automobile français, a remis sur le ring ses champions. D’abord, Citroën a tout misé sur sa Nouvelle C3, avec un look jeune qui fait la synthèse entre la DS3 et le C4 Cactus. Elle est clairement conçue pour concurrencer la nouvelle Clio IV. Ensuite, le grand frère Peugeot a présenté le nouveau 3008. Ce SUV familial adopte un style plus sportif et se dote des dernières technologies en matière de sécurité et de plaisir de conduite.



Les allemandes toujours plus haut

La marque du lion a aussi dévoilé, en première mondiale, le 5008, un nouveau modèle qui fait partie de la gamme SUV, encore plus grand et plus imposant que le 3008. Ces deux derniers modèles entrent en concurrence directe avec les allemands Skoda Kodiaq et Volkswagen Tiguan, présentés lors de ce salon. En plus de son Tiguan R-Line, Volkswagen propose toute une série de nouvelles versions de ces modèles phare. On y retrouve l’e-Golf, la Passat GTE, la New e-up, la Polo-beats, etc.

Quant à Skoda, il marque l’histoire de ce salon avec son entrée, pour la première fois de son histoire, dans le marché SUV avec son magnifique Kodiaq. C’est un petit monstre de la technologie du constructeur tchèque baptisé «l’ours», animal mascotte des films publicitaires accompagnant sa présentation en première mondiale. En plus de sa belle allure, le Kodiaq est confortable et très spacieux, disposant de 5+2 places et d’un gigantesque coffre. Comme à ses habitudes, chez le cousin Audi, l’heure est à la grosse cylindrée : nouvelles Audi A5, S5 Sportback, Audi Q5 et Audi RS Berline, ainsi que la nouvelle sportive Audi TT S line competition. Dans ce genre de modèles musclés, on retrouve le Toyota C-HR, un crossover de pure performance japonaise.

La GT86, une petite beauté sportive, fait également la fierté de Toyota lors de ce mondial. Son voisin sud-coréen, Kia, a choisi de renouveler ses valeurs sûres en dévoilant les nouvelles Rio, Carences et Soul, sans oublier Sportage, l’un des SUV les mieux vendus au monde. Il cible le même marché que son cousin du même groupe, le nouveau Hyundai Tucson. Le groupe coréen a, par ailleurs, exposé en première mondiale sa nouvelle Hyundai i30 qui inaugure une nouvelle génération de citadines, très intelligentes et hyper-connectées.