Le secteur de la recherche acquiert un banc d’essai

Installé depuis à peine deux mois, le banc d’essai pour moteurs à combustion interne a fait l’objet d’une présentation organisée, jeudi dernier, à l’Ecole nationale polytechnique d’Oran (ENPO) en collaboration avec la Bourse de sous-traitance et de partenariat de l’Ouest (BSTPO).

La rencontre, à laquelle ont pris part des opérateurs économiques, des représentants de certaines marques automobiles, mais aussi des représentants de l’institution militaire engagés dans l’industrie mécanique, a été animée par Abdelkrim Liazid (voir entretien), professeur et directeur du Laboratoire de recherche en technologies de l’environnement (LTE).

Cette importante acquisition, unique en son genre en Algérie et peu-être même en Afrique, a coûté au budget du ministère de l’Enseignement supérieur la bagatelle de 100 millions de dinars. Le projet présente une double utilité : d’un côté, un aspect lié à la formation et à la recherche scientifique, et de l’autre, des applications pratiques au bénéfice du secteur de la mécanique (particulièrement l’industrie automobile), mais aussi sur le registre législatif, au bénéfice des institutions qui peuvent légiférer sur les spécifications des moteurs qui équipent les véhicules en circulation en Algérie.

Pour le premier cas, désormais les étudiants ne sont plus obligés d’aller à l’étranger pour poursuivre leurs travaux, étant donné que les équipements sont disponibles localement. Le banc d’essai offre plusieurs possibilités de recherche sur les moteurs, y compris à titre illustratif, la possibilité de tester d’autres carburants ou «de greffer des choses qu’on aura développées chez nous et voir comment ils vont se comporter», indique le professeur Liazid, qui estime qu’à terme, il sera possible, concernant le partenariat avec Renault, de passer à une vitesse supérieure et d’envisager le montage des moteurs. L’interaction avec le monde industriel est un aspect important du projet et c’est pour cela qu’on compte dès maintenant, grâce à ce matériel, lancer des formations pointues dans le domaine de l’automobile afin de former des ingénieurs spécialisés et un personnel hautement qualifié dans le domaine.

Grâce à ce banc d’essai, on peut, par ailleurs, contrôler de manière rigoureuse les types de moteurs en circulation en Algérie, et grâce à l’assise technique et scientifique qu’il permet de mettre en place, les pouvoirs publics peuvent désormais réfléchir à établir une réglementation environnementale spécifique à l’Algérie, ce qui n’existe pas actuellement. Les prestations que le laboratoire peut fournir sont multiples. Celui-ci peut même répondre de manière épisodique et pour des problématiques bien précises à certaines sollicitations des constructeurs installés ou ceux qui vont venir en Algérie. A condition de bénéficier d’autres financements, ce projet peut même se développer et effectuer des opérations ou des tests beaucoup plus pointus.