Le Salon du deux- roues à Alger du 23 au 28 avril

Le Salon du deux-roues d’Alger, Almoto 2018, se déroulera cette année du 23 au 28 avril prochain sur l’esplanade de Riadh El Feth, à El Madania. Cette édition du cycle et motocycle de la capitale sera l’occasion pour les visiteurs de s’enquérir des dernières nouveautés proposées par les professionnels du secteur. Comme pour l’édition précédente, Almoto 2018, organisé par Aldes Media, en partenariat avec l’Office Riadh El Feth, sera le théâtre d’expositions, d’animations et de concours, que les visiteurs auront le plaisir de voir sur place, tout cela dans une «ambiance conviviale et festive», indique le communiqué des organisateurs. Ceci sans oublier toutes les nouveautés «scooters et motos» 2018 que les visiteurs auront à découvrir.