Initialement prévue pour ce début de l’année, la sortie du premier camion Daily Iveco, produit au niveau de l’unité de montage du groupe Ival à Ouled Haddadj (Boumerdès) aura lieu en février 2017.

L’annonce a été faite récemment par le représentant de l’entreprise, Abderrahmane Madani, à Boumerdès. Selon les explications fournies sur place par les chargés du projet à l’occasion d’une visite surprise du wali au chantier de cette usine de montage de véhicules, et dont l’APS a fait écho, cette unité va assurer une production quotidienne de 4 à 6 camions légers avec un PTAC de 3,5 à 7 tonnes, soit une capacité de 500 à 600 véhicules/an.

En attendant le projet d’usine final, prévu dans la zone industrielle de Oued El Berdi, dans la wilaya de Bouira, le montage des véhicules au niveau de ce projet, qui va générer entre 30 et 40 emplois permanents, va se faire à la main, car non doté d’une chaîne de montage.

La plate-forme d’Ouled Haddadj est «provisoire», car elle sera transférée, dans trois (3) ans, à la wilaya de Bouira, explique-t-on. D’ailleurs, il y a quelques jours, le groupe Ival a précisé que «la procédure administrative, les différentes études de sol et la viabilisation de la zone industrielle de Oued El Berdi dans la wilaya de Bouira prendront un peu plus de temps que prévu».

Mais, après le transfert en question, l’unité d’Ouled Haddadj, en réalisation sur un foncier privé de 1000 m2, sera exploitée dans d’autres opérations de montage et de formation du personnel, entre autres.

L’unité d’Ouled Haddadj sera, selon le groupe Ival, orientée vers l’expérimentation et l’apprentissage professionnel des techniques de montage de véhicules. Le groupe Ival met en place une stratégie qui vise à atteindre le taux d’intégration de 43%, comme l’exige la loi, pour les cinq premières années. Et dans ce cadre, Ival a déjà entamé «plusieurs phases théoriques essentielles à l’étude du projet, des discussions et négociations avec des carrossiers, des fournisseurs de boîtes de vitesse (notamment ZF), des constructeurs de batteries…» L’usine Iveco du groupe Ival produira trois modèles : la référence est le New Daily, un camion léger (PTAC de 3,5 à 7 tonnes), proposé sous un format «châssis cab», c’est un peu l’utilitaire à tout faire.