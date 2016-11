Réagissez

Le premier camion Fuso Made in Algérie verra le jour en Décembre 2016.

L’annonce a été faite mercredi dernier lors d’une conférence de presse par le DG de Diamal, Christophe Salomon, qui a rappelé que « le processus de maturation de son projet industriel pour l’assemblage et le montage de véhicules industriels a débuté juin 2014». Selon lui, le projet a pris corps lorsque que « les constructeurs MFTBC Mitsubishi FUSO Truck and Bus Corporation et DAF ont commencé à travailler sur son développement et d’une gamme de véhicules compatibles avec les nouvelles normes Algériennes ».

Sur le terrain, les travaux de construction de l’usine, qui est située sur un terrain de 70 000 m2, à Sidi Moussa, ont démarré, avec un taux de réalisation de plus de 80%. D’un investissement total qui dépasse le milliard de DA, l’usine est constituée d’un parc de stockage, d’un centre de livraison et prochainement une zone sous douane.

Diamal a pour prévision de lancer la production des unités pilotes et la formation du personnel dès le mois de novembre 2016, après l’homologation de l’usine ainsi que les premiers camions produits, par le Ministère de l’Industrie et des Mines. En parallèle, MFTBC Mitsubishi FUSO Truck and Bus Corporation a lancé la production des premiers kits CKD destinés au marché Algérien.

«Les kits d’assemblage sont en cours de transport et devraient arriver en Algérie fin novembre », le DG de Diamal. La production devrait commencer par une centaine de camions par mois en 2017 pour tendre vers 300 camions par mois à horizon 2020, et satisfaire ainsi les besoins du marché local. Deux modèles de camion sortiront des deux lignes d’assemblages: le Canter pour la gamme légère (6T à 7.5T de PTAC) et le FUSO FJ pour la gamme moyenne (14T à 18.5T de PTAC).

Des camions qui répondront à toutes les normes de sécurité édicté par le cahier de charge relatif aux importations de véhicules en Algérie. Moteur antipollution Euro3, ABS, régulateur-limiteur de vitesse, ceinture de sécurité 3 points, appuie-têtes et barre anti-encastrement AV/AR et latérales. Diamal compte en outre étendre sa gamme dès le second semestre 2017 dans la production de camions et tracteurs routiers de gros tonnage de la marque DAF qu’il commercialisait déjà sur le marché local. Diamal s’engage à créer plus d’une centaine d’emplois supplémentaires et le développement de l’intégration locale dès le lancement des opérations de production.

Sur un autre resgistre, en dépit d’une crise des importations qui l’a durement touché, Diamal résiste par le maintien de ses activités et annonce la disponibilité de plusieurs modèles.

Ainsi le cas de la gamme de camions Fuso FJ qui est disponible immédiatement en 02 versions : PTAC 16T 230CV et PTAC 18T 280CV. La gamme FJ est proposée avec un tarif de lancement à partir de 5 950 000 DA, les clients peuvent la découvrir durant les journées portes ouvertes qui ont commencé le 13 novembre et ce, jusqu’au au 30 du mois en cours, au showroom des Bananiers, ou à la succursale Diamal Oran. Dans la gamme de camions DAF, Diamal annonce la disponibilité de ses modèles en tracteur 4X2 qu’en 6X4, en mécanique ou Air.

Par ailleurs, après des mois d’attente, la gamme Opel est désormais disponible. Elle est composée essentiellement des modèles Corsa 1.4 Ess Enjoy, en boite mécanique et automatique, mais aussi de Astra 1.6l Ess 5P Cosmo.