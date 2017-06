Le pick-up sera de retour en Afrique dès septembre 2017

Réagissez

Les emblématiques 403, 404 et 405 bâchées, qui ont fait les beaux jours de Peugeot au Maghreb et en Afrique subsaharienne, ont trouvé un successeur.

La marque au lion va commercialiser dès septembre prochain un nouveau pick-up uniquement au Maghreb et en Afrique de l’Ouest

Ce véhicule, qui est en réalité une voiture Dongfeng (Rich) rebadgée Peugeot, sera dans un premier temps assemblé dans l’usine chinoise de Chengdu, avant de l’être à partir de la mi-2018 en Tunisie, dans une petite unité de production de Stafim, l’associé local de PSA. Le véhicule est issu d’une base Nissan, qui est aussi partenaire de Dongfeng en Chine.

Peugeot voulait «revenir rapidement sur ce marché», et a donc «décidé de partir d’une base existante qui a prouvé sa robustesse», explique Jean-Philippe Imparato, le patron du lion, sur Twitter. Le groupe a arrêté l’assemblage de la 504 au Nigeria depuis 2005. Et pourtant, les camionnettes Peugeot 504 et bien avant elles, les 403 et les 404 bâchées ont eu, chez nous, un succès avéré. Le nouveau Peugeot pick-up, avec une longueur de 5,08 m, s’inscrit dans le segment pick-up compact à double cabine. Il représente 10% des marchés visés, regroupant les pays du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne Ouest, soit un volume d’environ 56 000 unités par an. Baptisé «Peugeot pick-up», cet utilitaire est doté d’un châssis échelle avec un point arrière rigide, il embarque un diesel de 2,5 litres TD de 115 chevaux et 280 Nm de couple, associé à une boîte manuelle de cinq rapports. Avec sa garde au sol généreuse (210 à 215 mm suivant le modèle) et sa transmission 4x4, il devrait afficher une belle aisance sur les terrains escarpés. A noter que le constructeur sochalien a prévu une version deux roues motrices, en propulsion.

Côté suspension, la robustesse est de mise, le communiqué de presse annonce 2 ponts rigides et 4 ressorts à lames. Côté chargement, la benne mesure 1,40 m de long sur 1,39 m de large, elle est équipée de crochets d’arrimage à l’extérieur, les parois et la ridelle sont entièrement revêtus d’une résine projetée pour rigidifier l’ensemble. La charge utile du véhicule est de 815 kg. Peugeot pick-up est doté de la climatisation manuelle, d’un radar de recul, de rétroviseurs électriques, d’une radio avec lecteur CD et port USB, ainsi que 4 vitres électriques. Il est enfin doté du système ABS et d’airbags frontaux.