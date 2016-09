Le pari électrique des constructeurs automobiles

Réagissez

La voiture électrique est, sans doute, la star du Mondial de l’automobile 2016. Les plus grands constructeurs ont mis le paquet sur ce véhicule du futur proche, voire du présent.

Le Salon de Paris, en attendant son ouverture au grand public à partir d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 16 octobre, a ouvert ses portes à la presse et aux professionnels, les 29 et 30 septembre, sous le signe de l’innovation : moteur électrique, design futuriste et ultra connectivité.

Les leaders mondiaux du secteur n’ont ménagé aucun effort pour essayer de se démarquer par leurs nouveautés et exhiber leurs modèles les plus performants dans les gammes hybride et électrique.

Dans cette optique, le constructeur allemand Volkswagen a marqué les esprits par sa ID, 100% électrique, présentée en première mondiale. C’est une superbe urbaine dont le style vient directement du futur. «Cette voiture n’est pas seulement un concept-car. Elle sera vraiment commercialisée d’ici 2020. Et surtout, son prix sera presque similaire à celui d’une Golf diesel», a précisé Herbert Diess, PDG de la marque allemande, lors d’une conférence de présentation du petit bijou technologique.

A priori, la firme Volkswagen, impliquée dans le scandale de 2015 autour du trucage des tests des émissions polluantes, veut démontrer ses efforts en faveur du respect de l’environnement avec ce «modèle à émission zéro».

M. Diess dit avoir repensé la mobilité de demain qui sera, selon lui, «électrique, sans émission et intelligemment durable». La ID est dotée d’un moteur de 170 ch (125 kW), d’une autonomie de 600 km et d’un système de pilotage intelligent qui peut assurer une conduite complètement autonome. Herbert Diess table sur un million de voitures vendues par an à l’horizon 2025. Ce qui fera de la ID l’un des plus grands best-sellers de Volkswagen, au même titre que les historiques Coccinelle et Golf.

La ZOE en guest-star

De son côté, Carlos Ghosn, puissant PDG de Renault, était très fier en s’exhibant avec sa ZOE, le modèle électrique à succès de la marque au losange. ZOE peut atteindre désormais, grâce à sa nouvelle batterie, près de 400 km d’autonomie. «Nous avons vendu plus de 100 000 voitures dans ce modèle, ce qui fait de nous le pionnier et le leader de la mobilité 100% électrique en Europe», s’est réjouit M. Ghosn, qui rappelle que la ZOE est l’une des voitures électriques les plus performantes au monde et qu’elle a déjà fait ses preuves.

«Elle est surtout destinée au grand public et disponible à la vente», insiste-t-il pour mentionner la vision avant-gardiste de la marque française. «Nous avons déjà doté le marché mondial de quatre véhicules 100% électrique», a-t-il rappelé. Il faut dire que Renault est l’un des rares constructeurs, si ce n’est le seul, qui dispose d’une gamme électrique complète et commercialisée depuis 2011. En plus de la ZOE, il y a la voiture monoplace, Twizy, l’utilitaire électrique, Kangoo ZE, et enfin la berline RSM SM3 ZE.

Avant-hier, Carlos Ghosn a présenté, en première mondiale, le 5e modèle dans cette gamme prometteuse. Il s’agit du concept-car, Trezor, conçu en silhouette sportive très offensive qui s’inscrit dans le renouveau du design Renault, initié en 2010 avec DeZir et incarné par la nouvelle Clio dès 2012. C’est un vrai avion de chasse luxueux avec un cockpit qui s’ouvre de bas en haut, laissant paraître un intérieur high-tech et hyper moderne. Le salon est fait à la main avec des matériaux nobles, comme le bois et le cuir. Trezor surprend par ses proportions physiques inhabituelles pour un coupé électrique de deux places : 4,7 m de longueur et plus de 2 m de largeur.

Dotée d’un moteur de 350 ch (260 kW), Trezor est une sportive d’excellence qui permet de passer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Tous ces véhicules représentent la vitrine écologique de Renault qui a décidé, depuis 2009, de mener une politique d’innovation plus respectueuse de l’environnement. C’est souvent ce souci de paraître plus écologique qui alimente la volonté des constructeurs pour investir dans l’électrique.

La concurrence commence à s’installer durablement sur le marché de l’électrique où les Asiatiques ont été précurseurs mondiaux avec plusieurs modèles hybrides et 100% électriques. Toyota, l’un des champions du monde poids lourd dans cette catégorie, a présenté son FCV Plus, un véhicule à pile à combustible hydrogène à zéro émission. Son design est digne d’un petit vaisseau de Star Wars. Le géant mondial a, par ailleurs, dévoilé la seconde génération de la Prius rechargeable, l’un des premiers véhicules hybrides au monde, puisque la première version de ce modèle a été lancée en 1997.

Depuis, Toyota a vendu plus de 8 millions de voitures hybrides à travers le monde. La marque dispose d’une gamme hybride très riche qu’elle ne cesse de mettre en valeur. En plus de Prius, on peut citer les versions hybrides de la Yaris, de l’Auris et du RAV4. En tout cas, le mondial de Paris a confirmé que la tendance actuelle du marché automobile tend vers le développement des technologies propres. Tout le monde s’y met. L’obligation et la vitalité de passer graduellement au moteur électrique sont assumées par la quasi-totalité des constructeurs.