Le pari dans la formation de Scania et Legrand Electric Algérie

L’Institut supérieur de la formation professionnelle d’Es Sénia (Oran) a abrité jeudi la signature de deux conventions, l’une avec le constructeur suédois Scania, pour les véhicules industriels, et l’autre avec le français Legrand Electric Algérie, pour tout ce qui est réseautique et câblage.

C’est Marie-Claire Swärd Capra, ambassadrice de Suède, en personne qui a inauguré l’atelier dédié à la maintenance mécanique. «Je me réjouis de la contribution de l’entreprise suédoise à cet effort de formation», a-t-elle indiqué dans son intervention, précisant que celui-ci ne se limite pas à l’apport financier (Scania a fourni le matériel et l’équipement pédagogique), mais aussi à l’expertise et à la transmission du savoir-faire.

«Je suis, explique-t-elle également, persuadée que le nouvel atelier va réduire fondamentalement l’écart qui puisse peut-être exister entre le niveau de connaissance des mécaniciens d’aujourd’hui et celui que réclament les entreprises de pointe, comme Scania, et pour lesquelles la haute technologie fait partie intégrante de toutes leurs activités.» L’offre de formation suédoise fait partie de la mise en œuvre de ce qui est appelé «la responsabilité sociale des entreprises», un choix de coopération mis en avant par la diplomate représentant un gouvernement qui attache beaucoup d’importance à la coopération technique en Algérie et dans tous les secteurs.

«La perspective suédoise souhaite, ajoute-t-elle, voir l’inauguration d’aujourd’hui non pas comme un événement unique, mais comme l’expression d’une volonté d’élargir et d’approfondir les relations bilatérales, des relations qui sont excellentes, ininterrompues depuis le 18 siècle et qui se renforcent notamment dans le domaine économique».

Elle rappelle que trois ministres suédois ont effectué des visites en Algérie l’année dernière et que le ministre algérien de l’Industrie et des Mines vient de séjourner en Suède sur invitation de son homologue (même si les dénominations ne sont pas les mêmes) Mikael Damberg, ministre de l’Entreprise et de l’Innovation. Abdessalem Bouchoureb s’est justement rendu sur le site principal de Scania.

Usine de montage Scania à mascara

La firme suédoise s’apprête d’ailleurs à inaugurer son site de montage à Mascara, ce qui constitue «une preuve supplémentaire du renforcement de la collaboration entre les deux pays.» Globalement, ce sont une vingtaine de grandes sociétés suédoises qui sont présentes sur le sol algérien, en partenariat avec des entités locales et toutes pratiquent, d’une manière ou d’une autre, cette idée de «responsabilité sociale» en mettant en avant le dialogue et la communication avec les acteurs sociaux. Concernant la deuxième convention, Baudoin Guiraud, directeur général de Legrand Electric Algérie, explique : «Nous avons d’abord été sollicités par le ministère de la Formation professionnelle, qui souhaitait développer un partenariat dans le domaine du matériel électrique.

Ensuite, la wilaya d’Oran nous a contactés à travers son directeur et nous avons pu établir des liens et des échanges avec cette école pour définir les axes de collaboration.» Le premier consiste à accompagner l’équipe des formateurs, en les dotant d’outils informatiques de type logiciel ou en les formant ici à Oran sur des sujet définis au préalable en fonction des besoins.

Le second consiste à fournir du matériel pour les différents ateliers à l’exemple de celui des courants forts (protections, disjoncteurs) ou celui des courants faibles pour tout ce qui concerne les réseaux informatiques. «Nous sommes ravis que le ministère nous ait associés à cette initiative parce que pour Legrand il est important de transmettre son savoir à travers ses équipes et un certain nombre d’outils qui sont à sa disposition», précise le représentant de cette filiale algérienne du groupe, dont le siège est situé à Limoges (France).

Pour le directeur de la formation professionnelle, Abdelkader Touil, cet événement consolide la wilaya d’Oran dans son rôle de pôle industriel pour la construction et la maintenance automobile, car avec les centres de Oued Tlelat et d’Arzew, c’est désormais l’ensemble de la chaîne, en amont (montage ou construction) et en aval (maintenance et service après-vente), qui est prise en compte dans le domaine de la formation. Concrètement, hormis la fourniture des équipements pédagogiques, la convention avec Scania permettra de former 20 professeurs (formateurs) sur les nouveautés de la filière automobile, et celle avec Legrand concernera 10 professeurs pour tout ce qui est réseautique. Le but est d’assurer aux futurs stagiaires une qualification supérieure.

«C’est un début prometteur, mais notre ambition est de toucher toutes les marques pour transmettre un maximum de savoir-faire à nos enfants», espère Abdelkader Touil, rappelant que l’Etat a consenti des investissements conséquents pour réhabiliter les locaux de ce centre et les rendre, grâce à une aide précieuse fournie par Renault Algérie, conformes aux normes européennes les plus actuelles. L’investissement a été payant car juste après, d’autres marques activant en Algérie se sont manifestées.

Le directeur de la formation ne veut pas divulguer de noms, en tout cas pas avant la signature, au fur et à mesure des autres conventions. «Maintenant, conclut-il, ce qu’on souhaite de nos partenaires, c’est de ramener un maximum de savoir-faire et de nous outiller par des compléments didactiques afin qu’on puisse assurer une meilleure qualité de formation.»