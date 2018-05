Sovac Algérie

Le pack R-Line désormais disponible sur Golf

Un design sportif, une allure plus dynamique et un pack R-Line distinctif et visible.

Elle ne peut certainement pas passer inaperçue. Elle, c’est la Golf R-Line, de retour sur le marché algérien, assemblée dans l’usine Sovac Production. Cette nouvelle finition sera lancée dès aujourd’hui dans l’ensemble du réseau Volkswagen en Algérie. Ayant déserté le marché malgré son grand succès en raison de la limitation des importations, la Golf R-Line va enrichir l’offre sur ce modèle référence de Volkswagen. Elle sera présentée avec une panoplie d’équipements innovants, transformant la conduite en plaisir de voyager.

Cette finition permet d'accéder à ce qui se fait de mieux en termes de style : son logo R-Line affiché sur la calandre, des pare-chocs avant et arrière spécifiques et un élargissement du bas caisse en style R. Un design agressif et expressif qui rappelle l’histoire d’un véhicule qui rajeunit au fil des générations. Elle rajeunit en effet, puisque la Golf R-Line s’embellit d’une sellerie spécifique R-Line en tissu microfibre velours et d’un volant sport multifonctions R-Line en cuir, avec palettes. La sportivité de la Golf R-Line s’affiche davantage avec les jantes en alliage léger 18’’. Cette nouvelle finition est équipée pour la première fois de l’interface pour téléphone «comfort» avec fonction de chargement inductive. L’équipement innovant vient compléter le traditionnel bluetooth en limitant le rayonnement des ondes dans l'habitacle pour une qualité de son optimisée. De plus, l’interface téléphone «induction» permet de placer le smartphone (avec l’option de charge sans fil) sur le support prévu à cet effet afin de le recharger. En ce qui concerne son prix, la Golf R-Line est affichée à 4 799 000 DA.

R. A.