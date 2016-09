Réagissez

Aun mois du Mondial de l’automobile de Paris, Citroën a dévoilé la CXperience Concept. C’était il y a quelques jours à l’occasion de sa convention mondiale autour de la nouvelle C3.

Longue de 4,85 m, large de 2 m, cette berline bicorps illustre la capacité de la marque de s’exprimer sur le haut de gamme en déployant sur le segment des grandes berlines sa promesse «Be different, feel good». Elle réinterprète les codes de la grande berline haut de gamme avec un design tout en aérodynamisme. Conçue par les équipes du Style Citroën au centre de Design de Vélizy, CXperience s’illustre avec une proposition innovante tout droit inspirée des univers du high-tech à l’extérieur et du mobilier et du voyage à l’intérieur. De profil, on retrouve sur ce prototype le style de la Citroën C6, mais aussi des formes de la GS et de la CX.

Réunissant des proportions imposantes (4,85 m de long, 2 m de large), un pavillon très bas (1,37 m de haut) et des porte-à-faux très courts (3 m d’empattement), CXperience concept distille sous sa magistrale stature des formes fluides. Une teinte «Mizuiro» vert d’eau nacré, symbole de modernité, de sérénité et de sobriété, souligne encore l’aspect haut de gamme du véhicule monté sur de grandes roues 22 pouces, agrémentées de jantes 5 branches. A l’avant, le concept-car affirme la pureté de ses lignes au travers de sa signature lumineuse inédite réinterprétant le thème à double étage identitaire de Citroën.

CXperience concept bénéficie d’autres attributs dont une face avant lisse et une calandre spécifique. Les chevrons et leur double barre chromée s’étirent jusqu’aux feux, accentuant la largeur du véhicule. L’attention est ainsi particulièrement portée sur les DRL en «V» qui lui confèrent un regard technologique constitué de fines lames de 3 mm de large dans l’interstice desquelles s’intègrent élégamment les clignotants. Une signature complétée en partie basse par 3 projecteurs à LEDS directionnels positionnés de chaque côté du véhicule. De chaque côté du véhicule, des flaps mobiles s’ouvrent et se ferment afin de concourir à la recherche d’aérodynamisme en roulage et de praticité en manœuvre. En partie arrière, le concept-car affirme également son caractère avec des ailes bien marquées et une lunette arrière de forme concave agrémentée en partie basse d’un aileron mobile favorisant l’aérodynamisme. Les optiques arrière en 3D et fibre optique laser reprennent une forme en «V».

Les clignotants sont intégrés en leur centre et sont dissimulés sous une fine lame chrome sans tain. Les chevrons implantés à l’arrière du concept-car sont noirs laqués. Autre élément stylistique caractéristique qui participe à la personnalité unique du concept-car CXperience : ses portes antagonistes, dont la forme autoclave qui remonte sur le haut du pavillon et l’ouverture perpendiculaire à 90° (dans l’axe de la jante) facilitent l’accès à bord.

Elles offrent une vue imprenable sur un habitacle à la fois spacieux et haut de gamme. L’habitacle de la CXperience, inspiré de l’univers de l’architecture, de la décoration ou de l’ameublement, a été dessiné dans un esprit contemporain très épuré. Un habitacle réalisé dans des matériaux haut de gamme et traité dans une teinte jaune agrume tonifiante synonyme d’optimisme et de fraîcheur. Outre le volant monobranche, clin d’œil historique à la marque, la planche de bord flottante est travaillée tout en horizontalité.

Côté motorisation, Citroën équipe ce concept de l’hybride rechargeable pour suivre la tendance avec un moteur essence (de 150 à 200 chevaux) relié aux roues avant et épaulé par un moteur électrique (d’une puissance équivalente à 110 chevaux) pour le train arrière. Cxperience peut accéder en usage urbain à un mode 100% électrique d’une autonomie de 60 km, et sur autoroute le moteur thermique prend le relais pour offrir de réelles performances au volant du concept-car et une puissance cumulée jusqu’à 300 ch.