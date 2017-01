Réagissez

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a réitéré samedi à partir de Jijel l’engagement de l’Etat à organiser le marché intérieur des véhicules d’occasion à travers un cahier des charges, actuellement en cours d’élaboration avec les différentes parties concernées.

Dans un point de presse, organisé en marge d’une visite de travail dans cette wilaya, le ministre a estimé qu’ «il était aujourd’hui important de régir le marché automobile d’occasion et d’instaurer la traçabilité de ces engins pour une parfaite sécurité». Le premier responsable de l’industrie avait déclaré, il y a quelques mois, que «le cahier des charges qui va réguler le marché des véhicules d’occasion est en cours d’élaboration». «Des équipes sont en train de travailler dessus et on annoncera ses conditions dès qu’il sera prêt», avait-t-il précisé.

A travers ce prochain cahier des charges, «un marché de la voiture d’occasion sera créé», avait- il ajouté. Il n’est pas sans savoir que le marché de véhicules d’occasion, qui brasse des centaines de millions de dinars continue toujours de se développer en dehors de tout cadre juridique. Des millions de véhicules changent de main dans ces marchés, loin de tout contrôle des autorités. Le gouvernement, confronté à la crise, veut mettre de l’ordre dans ce marché qui génère un business des plus lucratifs qui échappe au fisc.