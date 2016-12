Réagissez

Le groupe Mazouz, GM Trade, qui distribue plusieurs marques en Algérie — Shacman, Foton, Higer, Hua, CIMC, Mazda, Iveco, Chery — se lance dans un projet industriel de montage de camions avec le chinois Shacman.

L’annonce a été faite avant-hier à Oran, à l’hôtel le Méridien, lors de la cérémonie de signature de deux accords, l’un portant sur le lancement du nouveau modèle de tracteur Shacman X3000 et l’autre sur la commercialisation de la pièce de rechange pour le même produit.

Ainsi, après dix ans de partenariat commercial entre les deux parties, GM Trade a annoncé un nouveau partenariat qui donnera naissance à une usine de montage de camions de la marque Shacman. Cette usine, qui sera basée à Hammadi, Khemis El Khechna, dans la wilaya de Boumerdès, commencera son activité au premier trimestre 2017 et assemblera, dans un premier temps, des camions X3000, un modèle sorti en 2015 en Chine et que le constructeur décide de lancer à l’international.

Le constructeur chinois Shacman compte en effet plusieurs usines à travers le monde, notamment en Iran, au Nigeria, en Ethiopie, au Kenya, en Malaisie, en Arabie Saoudite, en Afrique du Sud et prochainement en Algérie, où «la signature d’un accord industriel devrait intervenir prochainement à Alger», selon Amar Bouakiz, inspecteur général du groupe Mazouz.

«Le groupe Mazouz sera un acteur majeur dans la politique de développement de l’industrie automobile en Algérie, nous sommes en parfaite adéquation avec la ligne tracée par le gouvernement qui vise à développer le secteur de l’automobile. Avec notre usine, nous allons atteindre le taux d’intégration exigé par le cahier des charges afin de participer à la création d’un tissu industriel qui accompagnera l’ensemble des projets», a-t-il indiqué.

Le constructeur chinois ne sera pas partenaire (actionnaire) dans ce projet, mais s’engage à accompagner son représentant en Algérie par un transfert de technologie et la formation. «Avec le groupe Mazouz, nous entretenons un partenariat d’exception depuis 10 ans.

Nous allons accompagner notre partenaire dans sa politique de développement notamment à travers l’usine de montage et je suis heureux d’annoncer que le premier modèle qui sortira des chaînes de montage sera le porte-drapeau de notre marque, le X 3000 lancé en Chine et que nous avons décidé de déployer à l’international en 2017», a indiqué le directeur général de la société Shacman, Tian Chao.

GM Trade compte assembler dans son usine, dont le site a été dégagé à Hammadi, quelque 3000 unités/an du modèle X 3000. Au lancement du montage, cette usine permettra la création de quelque 350 emplois directs et 350 autres indirects. Pour ce qui est du taux d’intégration local, le délégué du groupe Mazouz ne voulait pas anticiper sur le sujet, mais a promis de respecter le cahier des charges du ministère de l’Industrie et des Mines.

Commercialisation du X 3000

Du reste par la même occasion un protocole d’accord a été signé entre GM Trade et le constructeur Shacman pour la commercialisation du camion X 3000. Un modèle qu’a présenté le directeur général de la marque auprès du groupe Mazouz, M. Patrick. Pour lancer ce produit, le directeur général de Shacman en Chine, Tian Chao, dit s’être posé la question : «Avec quel genre de produit pourrons-nous pour répondre aux besoins des clients algériens ?» Sécurité, confort, fiabilité, économique et intelligent, tels sont les critères qui ont été pris en compte pour le choix du produit qui devrait être commercialisé en Algérie. De ce modèle, proposé à 10 600 000 DA TTC, le groupe Mazouz dispose déjà d’un quota pour satisfaire une cinquantaine de clients en Algérie. Un premier client a déjà eu les clés de son camion lors de cette cérémonie.

Pour garantir la disponibilité des pièces détachées de ce modèle en Algérie, le groupe Mazouz a créé une filiale : la Sarl SN Parts, qui est autorisée à commercialiser des pièces de rechange d’origine par Shacman et Cumins. SN Parts recherche, dans ce cadre, des agents de distribution à travers le pays.