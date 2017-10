Réagissez

Renault Algérie a reversé plus de 25 millions de dinars au Croissant-Rouge algérien (C-RA), au profit de ceux qui en ont besoin, grâce à son opération «Tadamoon» qui a débuté au mois de Ramadhan.

Le directeur général du groupe Renault Algérie, André Abboud, a reçu Mme Saïda Benhabylès, présidente du C-RA, pour lui remettre le chèque des dons collectés par Renault Algérie depuis le mois de Ramadhan, dans le cadre de cette opération. Ce chèque est d’un montant d’un peu plus de 25 millions de dinars et les dirigeants de ces institutions citoyennes se sont tous deux félicités de la réussite de ce deuxième partenariat et ont exprimé leur souhait de pérenniser ce genre d’initiatives communes au service des nécessiteux. Renault Algérie témoigne une nouvelle fois sa solidarité et son soutien à son partenaire et espère que cette mobilisation contribuera à soutenir le travail de terrain du C-RA.

Ce don fait partie des opérations de mécénat menées par la marque au losange qui entrent dans sa démarche globale d’entreprise citoyenne. Pour rappel, à l’occasion du mois de Ramadhan 2016, Renault Algérie, à travers le dispositif Tadamoun, avait reversé une partie du chiffre d’affaires des ateliers après-vente de ses trois succursales.