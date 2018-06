Lancement de la nouvelle Polo

Réagissez

Le groupe Sovac a officiellement présenté la nouvelle Volkswagen Polo lors d’un grand show organisé, mercredi dernier, au niveau du showroom Volkswagen des Grands Vents (Chéraga).

Sovac vient ajouter ainsi une nouvelle corde à son arc, disposant désormais d’une gamme très offensive.

La nouvelle Polo est le deuxième véhicule de la marque à être assemblé en Algérie, une année après le début de la production de la Golf. Populaire et accessible, la sixième génération de Polo inaugure une nouvelle ère auprès de ses adeptes algériens et permettrait assurément au groupe Sovac de grignoter de nouvelles parts de marché.

Le succès de la Polo Volkswagen en Algérie a conforté la marque pendant plusieurs années sur un marché qui était fortement concurrentiel. Plus sportive, plus grande, plus connectée, plus personnalisable, la nouvelle Polo a l’ambition de muscler davantage la force de frappe de la marque allemande.

Le nouveau-né des structurelles industrielles de Sovac est lancé en une unique motorisation : 1.6 90 CH et en deux finitions : Start+ et la série limitée de lancement Beats. Dès son entrée de gamme, la nouvelle Polo embarque de série des rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement, des projecteurs antibrouillard, un éclairage de jour, des lève-vitres électriques à l’avant et à l’arrière, l’air conditionné, un volant multifonction gainé de cuir et des jantes en alliage léger « Sassari » de 15’’ de diamètre.

La nouvelle Polo est venue également confirmer les tendances digitales des belles allemandes. En effet, la Polo Start+ dispose d’un système multimédia «Composition Color» à écran tactile 6,5’’, avec interface téléphone, USB et iPhone. La version Beats est dotée, en plus, d’un système audio premium réalisé en partenariat avec le géant américain «Beats by Dr. Dre», avec une puissance totale de 300 watts, 6 haut-parleurs, amplificateur numérique 8 voies et subwoofer intégré dans le coffre. La qualité du son de la Polo Beats est exceptionnelle, une expérience sonore unique qui fait vibrer les occupants.

En plus du système audio, l’ambiance agréable de la Polo Beats est garantie par un design intérieur exclusif. Des repose-têtes aux tapis de sol, tout le monde sera sous le charme du design Beats. A l’intérieur, les sièges sport haut de gamme à l’avant de la Polo Beats, où même les célébrités aimeraient s’asseoir, arborent le logo de la marque. Avec le passage sur la nouvelle plateforme MQB du Groupe Volkswagen, la nouvelle Polo a bénéficié d’une habitabilité optimisée.

La Polo est plus longue et plus basse que sa devancière à l’extérieur, mais plus spacieuse à l’intérieur. Sa longueur est de 4053 mm (+81mm), largeur 1751, hauteur 1461 et empattement 2548 mm (+92 mm).

La Polo Beats se distingue, sur son aspect extérieur, par sa calandre avec baguettes chromées, des jantes en alliage léger en noir, avec une surface tournée brillante «Torsby» 16» qui lui confèrent une allure des plus sportives. Grâce au lancement de la nouvelle Polo et, depuis peu, de la Seat Arona ainsi que de la nouvelle Ibiza, le groupe Sovac profite d’une gamme très jeune et de l’effet nouveauté qui se répercute souvent positivement sur les ventes. Cerise sur le gâteau, outre son design raffiné et expressif ainsi que son charisme, la nouvelle Polo est animée par un bloc moteur 1.6 90 CH, le plus récent EA211 du Groupe Volkswagen.

Il est 28% plus léger que les blocs traditionnels et allie injection directe multipoints et robustesse inégalée, avec l’avantage d’une consommation moyenne de 6,1 litres aux 100 km. Au plan sécurité, la nouvelle Polo est dotée d’un package d’équipements irréprochable. La version Start+ offre le contrôle électronique de stabilisation ESP avec ABS, ASR, EDS & MSR, le régulateur et limiteur de vitesse, et d’airbags conducteur et passager, de tête et latéraux à l’avant.

La version Beats ajoute à cette dotation exceptionnelle l’aide au stationnement avant et arrière. C’est dire que les options et les finitions expriment plus clairement ces nuances d’art tellement fines et subtiles du groupe Volkswagen. La Nouvelle Polo, faut-il le souligner, est disponible à la commande dans tout le réseau Sovac, au tarif de 2 299 000 DA pour la version Start+ et 2 699 000 DA pour la série spéciale Beats, avec de plus la possibilité de crédit bancaire.