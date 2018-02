Lancement de Iron 1200 et de Forty-Eight Special

Réagissez

Harley Davidson tourne une nouvelle page de l’histoire Sportster en lançant les modèles Iron 1200 et Forty-Eight Special.

Derniers venus dans une série de lancement de 100 motos de fort impact prévue par la MotorCompany à l’horizon 2027, ces nouveaux modèles Sportster combinent un style tendance inspiré de la scène custom contemporaine aux solides fondations de la plateforme Sportster et aux performances exceptionnelles du moteur Evolution 1200 V-Twin. Depuis leur apparition en 1957, les modèles Sportster n’ont cessé d’être réinterprétés par la MotorCompany et par leurs propriétaires : le Sportster en tant que Bobber, en tant que Chopper, en tant que Scrambler et Café Racer ; héros des circuits de Flat Track, des runs de Dragsters et des courses sur route ; un point d’entrée idéal pour les nouveaux venus et une opportunité extraordinaire de créer un modèle unique en son genre.

«Depuis sa création, le Sportster offre une combinaison parfaite entre la taille, la puissance et le caractère qui le rendent irrésistible auprès de très nombreux motards», déclare Brad Richards, vice-président du style & Design chez Harley-Davidson. «Le Sportster est une moto qui se prête facilement au dépouillement et à la réinterprétation. Ce que nous avons réalisé pour créer les nouveaux Iron 1200 et Forty-Eight Special relève de la même démarche que celle initiée par les propriétaires de Sportster sur leurs propres motos depuis plusieurs générations». Les nouveaux motifs de réservoir démarquent les modèles Iron 1200 et Forty-Eight Special, et combinent les bandes de couleur aux lignes formelles, les teintes et les éléments graphiques populaires dans les années 70’. «Les lignes de ces deux réservoirs reflètent les tendances que nous observons sur la scène custom actuelle et dans le mouvement design en général, une évolution d’une conception complexe vers une ligne qui paraît simple et épurée», ajoute Brad Richards. «Il est également important de noter que ces motifs respectent la forme du réservoir et, dans le cas du Sportster, cette forme est un élément de design qui participe au classique de sa ligne réputée.»